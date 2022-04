Zwembad De Zien gaat traditiegetrouw open op Koningsdag: "Rennen, kleren uit en erin duiken!"

De vrijwilliger kan niet wachten tot het morgen eindelijk zo ver is. "Dit is hartstikke leuk werk om te doen en bovendien als dat bad straks vol zit en iedereen geniet van het water en je ziet de spetterende kinderen, dan geniet je gewoon. Daar doe je het voor."

Vrijwilliger Henk van Gelderen is zelf al opa en wordt tijdens het bezoek van NH Nieuws aan het zwembad nog even gebeld door zijn kinderen. Ze zijn trots op hun vader en opa die bij het openluchtbad de waterkwaliteit beheert. "Het draait prima. We zijn er al weken mee bezig. Gelukkig hebben we alles onder controle", zo stelt Henk.

"Rennen, kleren uit en erin duiken!" Dat kan morgen eindelijk weer in Uitgeest, wanneer de hekken van zwembad De Zien open gaan. De laatste voorbereidingen worden getroffen zodat het water schoon en niet te koud is en de rest van het zwembad er ook netjes uitziet.

Kiek Valkering is ook al een tijd in touw om alles in gereedheid te brengen. Zelf is zij toezichthouder bij het bad en daarnaast staat ze voor de klas. Over de spectaculaire opening van morgen laat ze nog niet veel los. "Er is een speciaal iemand die de opening komt verrichten. We openen de poorten om 14:00 uur en je kan een rondje kijken in het ketelhuis, daar hebben we een open middag."

Sinds 2014 draait het zwembad volledig op de inzet en toewijding van een club vrijwilligers. Dat gaat gesmeerd, maar er blijft nog wel wat te wensen over, zo vertelt Kiek: "Het puntje langs het bad: de toezichthouders. Bijna alle zwembaden in Nederland hebben er last van en wij ook. Een paar handjes aan het bad zou fijn zijn maar verder hebben we bijna 100 mensen die hun best doen hier voor het zwembad."

Frisse duik

De watertemperatuur loopt een dag voor de echte opening op tot 17,5 graad. Het zwembad wordt zo klimaatbewust mogelijk opgewarmd, met behulp van zogeheten 'heat pipes', die op het dak van de gebouwen van het zwembad zijn geplaatst.

17,5 graad dus. Niet al te warm, maar volgens Kiek en Henk is het dan ook de bedoeling om af te koelen wanneer je een plons in het water waagt. Verslaggever Jasper Leegwater nam de proef op de som en ging kopje-onder. "Het is nog fris, maar je voelt dat het lekker gaat worden", zo concludeert hij.

Morgen is de officiële opening dus om 14:00 uur, aanmelden voor zwemmen in buitenbad De Zien is niet langer nodig.