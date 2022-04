Liters bier en een brugpodium: café-eigenaren bereiden zich voor op Koningsdag

Horecaondernemers in Haarlem hebben het druk met de voorbereidingen voor Koningsdag. Na twee jaar mogen ze weer uitpakken tijdens de nationale feestdag. "Gelukkig, daar is iedereen blij mee. En iedereen wil ook graag", vertelt horecaondernemer Hildo Makkes van der Deijl.

In de Lange Veerstraat mag dit jaar geen podium opgebouwd worden, maar daar hebben de ondernemers iets op bedacht. "Als we niet op de weg mogen, dan gaan we de lucht in", legt Makkes van der Deijl vrolijk uit. In plaats van een podium op de weg, wordt in de straat nu hard gewerkt aan de opbouw van een brugpodium.

Groot feest

De café-eigenaren verwachten veel meer bezoekers dan voorgaande jaren. "We hebben nu gerekend op ongeveer 45 fusten pils en we hebben ook een tankinstallatie waar ook bier uit komt." Het beloofd volgens Makkes van der Deijl een groot feest te worden: "Het dak gaat eraf."