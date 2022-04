Na twee jaar weer gezellig Koningsdag vieren in regio Alkmaar? Hier gebeurt het

Na twee jaar mag het weer: een ouderwets gezellige Koningsdag. Heel regio Alkmaar staat in het teken van Willem-Alexander, dus gezelligheid hoef je niet ver te zoeken. Hieronder lees je wat er in Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard en Heiloo te doen is.

In De Rijp is er van 8.00 tot 12.00 uur een gezellige vrijmarkt met aansluitend diverse activiteiten als steengooien op het Jan Boonplein, een wandelpuzzeltocht door oud De Rijp, Kidsplein bij de Oude Herberg en is er muziek in de plaatselijke horeca. In Graft wordt het feest gevierd op het Graftdijkplein.

Ook op de Platte Stenenbrug wordt Koningsdag groots gevierd: onder meer DJ Lars en DJ Taz met de band 'The Rich and Famous' trakteren de bezoekers op een flinke bak elektronische muziek.

Bergen

Tussen 6.00 en 19.00 uur wordt Koningsdag gevierd in hartje Bergen. Dit gebeurt onder meer met een Oldtimer-rit, die plaatsvindt tussen 08.30 en 13.30 uur. In de Stationsstraat vinden de kinderspelen plaats, kinderen kunnen worden geschminkt, Scouting de Heerlijkheid bakt pannenkoeken en er kan weer enthousiast worden geschaakt.

Bij de Ruïnekerk, Loetje, de Lamoraal en Fabels en Bourbon Room en Julie's zijn podia te vinden waar muzikanten optreden en 's avonds wordt de dag muzikaal afgesloten met een Harmonie concert.

In Groet wordt het feest tussen 9.00 en 12.00 uur gevierd op het grasveld Kerkbrink.

Ook de drie Egmonden staan stil bij de nationale feestdag: in Egmond-Binnen wordt naast jongerencentrum JOEB een spelletjesochtend georganiseerd voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. In Egmond aan den Hoef is het bijna klokjerond feest bij Dorpshuis Hanswijk. In Egmond aan Zee is vrijmarkt, zijn verschillende activiteiten georganiseerd en treedt Rok en Lol formatie Rits Rats op.

Castricum

In het centrum van Castricum worden diverse muziekoptredens gehouden en is ook een vrijmarkt.

In Bakkum wordt de vrijmarkt gehouden in de Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en de Oldenbarneveldtweg. Op het Schulpersplein zijn een draaimolen en de brandweer te vinden. De dag wordt om 9.00 uur geopend door de burgemeester.

In Limmen begint de dag met een fietspuzzeltocht. Tussen 11.00 en 12.00 uur worden routebeschrijvingen uitgedeeld in het park aan de Vuurbaak. De tocht is ongeveer vier kilometer lang en 'leidt de deelnemers langs mooie plekjes waar je gewoonlijk niet langskomt'. Vanaf 13.00 uur wordt in Limmen opgetreden door lokale muzikanten en vanaf 15.00 uur spelen de Hunkemänner.

Dijk en Waard

Heel Heerhugowaard staat vandaag in het teken van de koning, zo worden in De Noord Koningsdagspelletjes georganiseerd, is bij 't Kruis een familiemiddag en kun je op het Raadhuisplein al vanaf de vroege morgen terecht voor de vrijmarkt en muziek. Vanaf 13.00 uur treedt de formatie The Tour met DJ René Verkerk (bekend van Radio 10) op in de feesttent.

Ook het Havenplein in Broek op Langedijk kleurt oranje en in Sint Pancras kun je op de Boeterslaan terecht voor muziek en spelletjes en op de Vinkelaan voor vrijmarkt en podiumwagens met muziek.

Ook wordt er een Oranjerit georganiseerd, waarbij young- en oldtimers door Langedijk rijden. Het start- en eindpunt is bij Theater De Binding.

Heiloo

Vanaf de vroege ochtend tot 12.00 uur is er vrijmarkt bij Winkelcentrum 't Loo en ook in verschillende wijken vinden festiviteiten plaats. In Wijkpark Ypestein begint de dag om 14.00 uur met spelletjes voor de kinderen en om 16.00 uur is er een loterij. Daarnaast treden Bad Name, Cover Company en DJ Xavier op tot 22.30 uur, dus de voetjes kunnen van de vloer.