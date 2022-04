Amsterdams MKB: compensatie voor ondernemers bij bouwoverlast moet makkelijker

Ondernemers in de stad die nadelen ervaren van de werkzaamheden in de stad, zouden daarvoor gemakkelijker compensatie moeten kunnen aanvragen. Dat vindt MKB Amsterdam, dat de nadeelcompensatie 'op de agenda van de ombudsman' wil zetten.

"Kadeherstel, herinrichtingen, het moet gebeuren, maar het kan ook zwaarwegende gevolgen hebben voor je bedrijf", is te lezen op de website van MKB Amsterdam. "In Amsterdam worden regelmatig grote (en kleine) projecten uitgevoerd waarbij ondernemers geconfronteerd worden met (omzet)schade als gevolg van op zich rechtmatige werkzaamheden in de openbare ruimte."

Bij de gemeente bestaat sinds 2012 een speciale afdeling voor nadeelcompensatie. "In de praktijk blijkt echter dat ondernemers het bureau moeilijk kunnen vinden. In 2020 meldden slechts 33 bedrijven zich aan om een claim in te dienen. Dit wil niet zeggen dat ondernemers altijd tevreden zijn over het handelen van de gemeente ", aldus MKB Amsterdam.