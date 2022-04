Amsterdam kleurt weer oranje: "Saamhorigheid die uniek is"

De laatste voorbereidingen zijn in volle gang op vele feestlocaties in de stad. Met nog een paar uur te gaan worden puntjes op de i gezet voor Koningsnacht en ook voor morgen wordt alles gereed gemaakt.

Op het Amstelveld bij Brasserie Nel kriebelt het enorm. Vannacht, Koningsnacht, trappen ze al af met feesten en ook morgen is het podium de hele dag gevuld. "De spanning zit alweer goed in de maag", vertelt eigenaar Thomas van Bogged. "Ik ben heel benieuwd wat koningsnacht en Koningsdag gaan brengen. Na twee jaar helaas een beetje teleurgesteld te zijn, zijn we nu druk bezig om weer een leuk evenement neer te zetten voor de mensen."

Trots

Bij de RAI wordt het Kingsland festival georganiseerd. Ook daar wordt er nog druk voorbereid om op Koningsdag 35.000 mensen te ontvangen. Met verschillende podia, met verschillende muziekgenres, wordt de enorme massa vanaf 12.00 uur vermaakt. Voor organisator Mitchel Bovenlander van 4PM entertainment is het morgen een speciale dag. "Het feit dat je weet dat er in het hele land zoveel mensen aan het feestvieren zijn", beschrijft hij. "Dat je ook een beetje trots bent weer op dat je Nederlander bent, op het koningshuis natuurlijk en die kleur oranje. Dat geeft een saamhorigheid die toch wel uniek is."



Voor wie niet de stad in gaat, maar toch wil meegenieten kan bij AT5 en NH Nieuws terecht. Van 12.00 uur tot 16.00 uur zijn we live overal bij.