Brand bij woonboerderij Koedijk, Kanaaldijk afgesloten voor verkeer

Aan de Kanaaldijk in Koedijk is vanmiddag rond 15.30 uur brand ontstaan bij een woonboerderij. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, omdat het gebouw een rieten dak heeft. Er komt veel rook vrij en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord raad mensen die daar last van hebben aan om ramen en deuren te sluiten.