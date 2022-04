Zaalvoetbal-trainer Taki: "Wij willen allebei vooruit alleen manier waarop was anders"

Al na één seizoen komt er een einde aan de samenwerkig tussen 't Veerhuys en trainer Najib Taki. "De club en ik willen allebei vooruit. Alleen de manier waarop ik dat zag, strookte niet met wat de club in gedachte had", is Taki duidelijk.

"Of dat met willen of kunnen te maken heeft zit een beetje in het midden", vervolgt Taki. De trainer geeft verder aan dat de club en hij in goed overleg uit elkaar gaan. Ook vertelt hij dat het nog niet bekend is waar hij komend seizoen de trainer is.

Taki was eerder bij het Amsterdamse Lebo assitent-trainer en hoofd-jeugdopleiding. Daarvoor werkte hij onder andere bij Tigers Roermond, 't Knooppunt en het Indonesische Bintang Timur Surabaya.