Dit kan je allemaal tijdens Koningsdag doen in 't Gooi

Na twee jaar geen uitbundige Koningsdag kan er vandaag in 't Gooi weer ouderwets los worden gegaan. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kun je hier lezen wat er in de regio allemaal te beleven valt. Van schumen op de vrijmarkten tot langs bij een van de vele feesttenten.

Hilversum

In het Dudokpark kan je vanaf 10:00 luisteren naar de beiaard van de toren van het Raadhuis die een optreden gaat geven. Om 10:30 opent burgemeester Gerhard van den Top en de wethouders officieel Koningsdag in Hilversum. Verder zijn er in het park meerdere circusvoorstellingen en optredens van Zingende Kapsters en de Beatrix Band.

Van 6:00 's ochtends tot 18:00 is er door het hele centrum van de mediastad een vrijmarkt. Vanaf 13:00 kan je op de Groest meezingen met Hollandse hits en zijn er optredens van onder anderen Samantha Steenwijk en Mart Hoogkamer. Dit gaat door tot 20:00.

Eemnes

Het kleine Eemnes pakt grootst uit tijdens Koningsdag. Zo is er van 9:00 tot 13:00 een jeugdmarkt en ruilbeurs rond de Wakkerendijk en de Waag.

Verder zijn er door Eemnes nog meer evenementen voor jongeren. Zo kan je torenklimmen in de Grote Kerk, is er panna-voetbal en een hindernisbaan op het evenemententerrein en zijn er kinderspelen op de Kerkstraat. Allemaal vanaf 10:00. Later op de dag wordt het iets traditioneler, zo kan je vanaf 15:30 folkloristisch Tonnetje Steken.

Blaricum

's Ochtends zijn er meerdere marktjes in het centrum van Blaricum, zo is er een kindervrijmarkt langs de Schoolstraat en de Torenlaan vanaf 8:30 en een Blaricummerie in het oude dorp vanaf 10:00. Ook is er vanaf 10:30 een zogenaamd kinderplein op de Dorpsstraat.

Voor fans van de Formule 1 is er een F1 Race Simulator en een bandenwisselwedstrijd op de hoek van de Torenlaan en de Huizerweg. Vanaf 12:00 kan je ook luisteren naar live muziek, coverband Sixpack en de bekende band Massada treden op in het dorp.

Laren

In Laren beginnen ze al vroeg, want 5:00 begint de Piekjesmarkt voor kinderen. Vanaf 9:45 is er een toespraak van burgemeester Nanning Mol die Koningsdag in laren dan echt opent en is er een muziektent op het Kerkplein

Gooise Meren

In Naarden wordt er rond 8:00 de klokken van de Grote Kerk geluid en is er een reveille met trompet door muziekvendel Nardinc. Rond het middaguur zal er veel live muziek in verschillende Naarder kroegen te horen zijn.

Zoals in de meeste plaatsen in 't Gooi is er ook in centrum van Bussum een braderie en kindervrijmarkt in het centrum, maar is er ook veel ruimte voor live muziek.

Zoals voorgaande jaren is er in Bussum vanaf 14:00 weer Spoorpop bij Café de Jaargang en De Peuk met optredens van onder anderen DJay en MC OfficieelRG en DJ Kasper. Dat is niet de enige plek met live muziek, want bij 't Raedthuys is er vanaf 15:00 een optreden van DJ Charles en zanger Georges Lotze.

Huizen

Koningsdag in Huizen zal geopend worden door optredens van het Huizer shantykoor 'De Zoute Zee' en de Laarder drum- en showband MCC. Om 11:00 zal burgemeester Niek Meijer een openingstoespraak houden om Koningsdag in het dorp officieel te openen.

Op Plein 2000 worden er verschillende optredens gegeven. Te beginnen met Huizen's Got Talent van 13:00 tot 16:00. Hierin kunnen jongeren hun talenten showen. Vanaf 16:00 zijn er optredens van onder anderen Jody Bernal, coverband Sweet June en rapper Sjaak. Koningsdag eindigt in huizen om 23:00.

Wijdemeren

Op Koningsdag zullen er in Wijdemeren verschillende activiteiten zijn verdeeld over de verschillende dorpjes van de gemeente. Zo zijn er in Loosdrecht onder anderen poolstokverspring-wedstrijden, paardenshows en een schminkcursus.

In Nederhorst Den Burg is er onder anderen een braderie op de Voorstraat en zijn er verschillende optredens op het Willie Dasplein.

Last but not least: in 's-Graveland/Kortenhoef worden alle activiteiten georganiseerd bij sporthal de Fuik. Daar is onder anderen een zaalvoetbaltoernooi en een FIFA-toernooi.