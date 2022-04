Geen idee wat te doen met Koningsdag? NH helpt je op weg!

Koningsdag begint in de provincie al vroeg met de bekende vrijmarkten, optredens, optochten en kinderspelletjes.

Amstelland

Jong en oud hoeven zich zeker niet te vervelen in Amstelveen, want de Amsterdamseweg is ook deze Koningsdag weer the place to be. Danscafé Abina verzorgt tijdens Koningsdag muziek en er zijn kraampjes met eten en drinken. En je vindt hier ook de grootste vrijmarkt van Amstelveen. Die loopt tot aan de rotonde op de Graaf Aelbrechtlaan.

Benieuwd wat er nog meer te doen is in Amstelland? Check het hier.

Haarlemmermeer

Waar we de afgelopen twee jaar met een maximaal aantal mensen bij elkaar mochten komen en daarom de grote feesten achterwege bleven, staat Haarlemmermeer op springen. In vrijwel ieder dorp worden vrijmarkten, spelletjes en feesten georganiseerd. In Hoofddorp bijvoorbeeld, kun je struinen over de vrijmarkt. Vanaf 12:00 uur start het Kidsprogramma van Poof Party. Ook staat er onder andere een springkussen voor de kleinsten. Verschillende foodtrucks staan klaar om iedereen te voorzien van iets lekkers te eten en te drinken.

Om 19:00 uur wordt de spits afgeblazen door een brassband, daarna start K-liber met een muzikaal optreden en zullen verschillende DJ’s deze Koningsdag in Hoofddorp knallend afsluiten. Bekijk hier wat er nog meer te doen is in Haarlemmermeer.

West-Friesland

Door de hele regio kun je naar vrijmarkten, en ook worden een hoop fietstochten georganiseerd voor kinderen. Het Oranjecomité voor Bovenkarspel en Grootebroek trapt deze Koningsdag 2022 af met een vrijmarkt op het parkeerterrein bij winkelcentrum Streekhof. Na de aubade onder leiding van Fanfare Irene om 10.00 uur bij het Rigtershof wordt het feest 's middags voorgezet op de Raadhuislaan. Hier staat in tegenstelling tot andere jaren geen feesttent, maar wel een podium waar verschillende bands en artiesten op komen treden. Daarnaast kunnen kinderen tijdens het Rondje Raadhuislaan ook allerlei verschillende spelletjes doen.

Benieuwd wat er nog meer te doen is? Bekijk het hier.

Gooi

Na twee jaar geen uitbundige Koningsdag kan er vandaag in 't Gooi weer ouderwets los worden gegaan. Van 6:00 's ochtends tot 18:00 is er door het hele centrum van Hilversum een vrijmarkt. Vanaf 13:00 uur is er het zogenoemde Groest Meezingfeest met optreden van onder anderen Samantha Steenwijk en Mart Hoogkamer. Dit duurt tot ongeveer 20:00 uur.

Klik hier om te zien wat er nog meer te doen is in het Gooi. Tekst gaat door na de foto.