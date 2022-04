Lintjesregen in regio, Roy Sutherland (81) krijgt deze bijzondere erkenning

Het is dit jaar groots, grootser dan voorgaande jaren. In het Zaantheater krijgen namelijk ook de mensen die tijdens de coronapandemie een lintje hebben gekregen hun moment. In Zaanstad krijgt Ronald Bouber het lintje opgespeld. Hij controleert als vrijwilliger de wandelpaden en vee-kerende rasters in het Noord-Hollandse Duinreservaat.

Vrijwilliger van de voedselbank

Ook Cobie Tjeerds krijgt de bijzondere erkenning. Mensen die in de Groote Weiver hun pakket halen, kennen haar vast, want zij was meer dan 15 jaar vrijwilliger bij Voedselbank Zaanstreek. In Edam-Volendam heeft Hedy van Leeuwen de onderscheiding toegekend gekregen.

Hedy is sinds de oprichting van de Moedige Moeders, een organisatie die drugs- en drankproblemen in beeld brengt en aanpakt, betrokken. Volgens Groot Waterland weet ze met haar werk veel mensen te helpen die te maken hebben met het verdriet rondom een verslaafd kind.

In Katwoude kan de vlag uit bij Henri Willig. De kaasmaker wordt als pionier in de biologische zuivelproductie gezien en krijgt daarom een koninklijke onderscheiding. Ook in Purmerend zijn veel mensen in het zonnetje gezet.

Ridder

Tsen Pin Chi krijgt een lintje voor het oprichten van een boeddhistische tempel en zijn inzet als vrijwilliger bij diverse Chinese verengingen. Hij is vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 81-jarige oorlogsveteraan Roy Sutherland zet zich al jaren belangeloos in voor andere veteranen en is daarom ook beloond met een lintje.