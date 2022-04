Erica viert Koningsdag het liefst lekker dorps: "Samen houden we de traditie levend"

Erica (58) en John (61) van den Berg uit Abbenes vieren al jaren Koningsdag met het hele dorp. Samen met een groot aantal vrijwilligers van de Oranje Evenementen Vereniging, "de OEV zoals we het hier noemen", houdt het getrouwde stel die traditie levend in de kleine dorpskern. "We doen het echt met z'n allen, bijna heel het dorp doet mee. Eigenlijk zijn we één grote vriendengroep."

Erica & John

Al twintig jaar zit Erica samen met haar man bij de Oranje vereniging van Abbenes. "John is een echte Abbenesser en ik woon er ook alweer veertig jaar. We hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers in onze vereniging. Inmiddels behoren wij tot de oudjes, dus we worden door de jeugd best ontzien. We delegeren vooral en zorgen dat de organisatie in goede banen wordt geleid, maar we doen het samen. Er staan gelukkig genoeg jonge mensen klaar om het stokje van ons over te nemen, als we er ooit mee stoppen." Koningsgezind zijn ze zeker, maar het gaat Erica en John vooral om de gezelligheid en de saamhorigheid in het dorp. "Terwijl de kinderen lief spelen, genieten de ouders samen van een wijntje en een biertje. Ieder jaar weer moet ik wel een paar dronken ouders naar huis brengen. Als ik hen op de fiets laat gaan, gaat dat natuurlijk helemaal fout", zegt Erica schaterend. "Wij blijven met z'n tweeën de hele dag nuchter en zorgen dat de dag rustig en goed verloopt. Als alles eenmaal is opgeruimd, trekken ook wij gezellig een fles wijn of een biertje open bij ons op het terrein."

Quote 'Na de optocht zingen we samen het Wilhelmus en hijsen we de Nederlandse vlag' Erica van den Berg (58) uit Abbenes

Die saamhorigheid in het dorp is ondanks twee coronajaren nog altijd heel sterk. "We hebben een eigen tent, die we ieder jaar op ons terrein zetten. Dat ding heeft tweeënhalf jaar in een container gelegen. Die tent moet dan wel worden schoongemaakt, dus we gooiden dat verzoek in onze App-groep. Toen stonden er direct 15 mannen klaar om de tent schoon te maken en op te zetten."

De tent wordt opgebouwd - Erica

Hoewel het tijdens de twee voorgaande edities niet mogelijk was iets lijfelijks te organiseren, heeft de vereniging allesbehalve stilgezeten. "Om eerlijk te zijn hebben we twee topjaren gedraaid. We hebben best veel online georganiseerd, zoals pubquizzen en bingo's. Daar werd altijd onwijs goed aan meegedaan. We hebben eigenlijk nog nooit zoveel georganiseerd als de voorgaande twee jaren! We gaan dus ook gewoon door met ons online bingo streamkanaal, waar vooral veel ouderen aan meedoen."

Quote "Dan gaat de stereotoren op honderd en staan er tien blèrende vrouwen in mijn keuken" Erica van den Berg uit Abbenes (58)

Toch is Erica blij dat Koningsdag eindelijk weer als vanouds mag worden gevierd. Ze somt op wat er vandaag allemaal te beleven valt in Abbenes: "We beginnen vanaf het dorpshuis om 12 uur 's middags met een optocht van oldtimers en zelfgemaakte karren. Voorop loopt de fanfare en een drumband. We gaan het hele dorp door en komen dan een uur later aan op ons terrein, het MFT. Dan zingen we het Wilhelmus en hijsen we de Nederlandse vlag." Gevulde buikjes 's Middags starten de kinderspelletjes, waar de deelnemende kinderen prijzen kunnen winnen. "Na vieren organiseren we verschillende feesten, die tot tien of elf uur 's avonds duren. "We richten ons vooral op gezinnen, die ook kleine kinderen hebben. Dus er is een dorpsbarbecue, met een groot buffet en natuurlijk patat. We zetten overal barbecues neer, mensen kunnen bij ons vleespakketten kopen en het vervolgens zelf klaarmaken. Om acht uur zijn de buikjes vaak wel gevuld, en gaat iedereen weer richting huis." De volgende dag loopt het halve dorp weer uit, dit keer om Erica en John te helpen met opruimen. "Daarna gaan de vaders met de kinderen naar huis en helpen de moeders met de laatste klusjes, zoals afwassen. Dan gaat de stereotoren op honderd en staan er tien blèrende vrouwen in mijn keuken. Ik laat de moeders altijd lekker afwassen en trek een fles wijn voor ze open, dan lopen ze me in elk geval niet voor de voeten!"