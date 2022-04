'Prins Willem-Alexander Walserij' kwam er nooit: naambord pronkstuk museum

Hoogovens, later Corus en sinds 2007 Tata Steel, heeft altijd warme banden onderhouden met het koningshuis. Het voorvoegsel 'koninklijk' had dan ook meer dan alleen een symbolische betekenis. Prins Bernhard, de grootvader van koning Willem-Alexander, was zelfs commissaris van het staalbedrijf.

Hoogovens had geen traditie met naamgeving van fabrieksonderdelen - fantasieloos kregen de hoogovens en de walserijen een nummer. Kort na een werkbezoek van Willem-Alexanders vader Prins Claus in 1966 leek hier verandering te komen. Bij zijn geboorte 55 jaar geleden bedacht de afdeling Nieuwbouw van het staalbedrijf dat blokwalserij 3 de 'Prins Willem-Alexander Walserij' zou gaan heten. Het stalen naambordje was zelfs al gegoten. Maar de Rijksvoorlichtingdienst stak er een stokje voor. "Wat daar de reden van was, weet ik niet", zegt Rob Meijer, gepensioneerd na een dienstverband van 36 jaar en vrijwilliger bij het Hoogovensmuseum. "Maar het zal best even een teleurstelling zijn geweest. Omdat we zeker in die tijd heel regelmatig bezoek hadden van leden van het Koninklijk Huis, dachten ze dat het wel zou lukken. Niet dus."

Prins Bernhard op bezoek in de jaren vijftig. Bron: boek 'Hoog bezoek'

55 jaar later heeft het naambordje een plekje in het Hoogovensmuseum. Meijer: "Ik denk dat er op geaast is door collega's, maar ik ben blij dat het een plekje heeft gekregen in het museum. Het heeft eerst een tijdje in een opslagruimte gelegen. Na het sluiten van de walserij heb ik het bordje mee naar huis genomen en opgeknapt. En nu is het één van de mooie souvenirs van het museum."

