Henk is blij verrast met lintje: "Ik was met een smoes naar de haven gelokt"

Henk Wijga helpt al ruim veertig jaar mensen in nood op het water. Vandaag ontving hij daarvoor een lintje van de burgemeester van Huizen. "Mensen redden zit in mijn bloed."

Met een smoes is Henk vandaag naar de haven van Huizen gelokt. "We zouden een vaartocht gaan maken met een kankerpatiëntje via stichting VaarKracht," vertelt hij. Maar vandaag werd de oprichter van reddingsdienst H.O.G.E. zélf in het zonnetje gezet. "Dit zag ik niet aankomen," zegt een overrompelde Henk.

Hij ontvangt het lintje voor zijn jarenlange inzet in het reddingswezen. "Ik heb in m'n leven denk ik zo'n vijftig, zestig mensen gered," vertelt Henk. Hij vindt het niet meer dan normaal om anderen te helpen. "Als je weet dat er een aantal mensen nog op deze aardkloot rondlopen omdat jij er was, dat is toch fantastisch!"

In de video hieronder zie je hoe burgemeester Niek Meijer vanochtend Henk verraste.