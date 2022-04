Stekker uit Gooise Heideloop: Goois Natuurreservaat noemt event 'niet meer haalbaar'

Het Goois Natuureservaat (GNR) trekt de stekker uit de Gooise Heideloop, het hardloopevenement over de Gooise hei. Voor de natuurbeschermer is het opzetten van de loop geen haalbare kaart meer. Of er toch een vervolg komt van de heideloop ligt nu in de handen van de drie mede-organisatoren, de Gooise atletiekverenigingen.

"De inspanning aan menskracht van organisatoren, overige vrijwilligers en GNR-medewerkers is dusdanig dat doorgaan in deze vorm feitelijk niet meer haalbaar is", zo laat de natuurorganisatie weten. Daarnaast brengt de loop te weinig geld in het laatje.

Het besluit van het Goois Natuurreservaat betekent dat er na acht jaar een eind komt aan het hardloopevenement door de natuur, tenzij de atletiekverenigingen er dus zelf mee doorgaan.

Bezwaar

De eerste editie van het hardloopevenement vond pas in augustus 2015 plaats. Dat had onder meer te maken een bezwaar van een inwoonster van Bussum. De Bussumse vond de loop, waaraan honderden mensen zouden deelnemen, een aantasting van de Gooise natuur. Dat was de reden waarom de organisatie van de loop besloot de eerste editie - een jaar eerder - te annuleren.

De bedoelingen waren juist goed: het onder aandacht brengen van de natuur voor de deelnemers. Daarnaast kwam de opbrengst aan inschrijfgelden ten goede aan het natuurbeheer en specifieke projecten. Denk bij dat laatste aan het restaureren van de Trappenberg en gereedschap voor vrijwilligers van het GNR.

Zelfstandig

Met het besluit heeft het er alle schijn van dat de laatste heideloop al gelopen is. Het coronavirus gooide de afgelopen twee jaar al roet in het eten. Wel werd er toen een alternatieve heideloop bedacht. Deelnemers konden in kleine groepjes zelfstandig op pad gaan.

Of de heideloop definitief de nek om wordt gedraaid hangt af van de atletiekclubs. De kans bestaat dat men alsnog doorgaat met de loop of aanhaakt bij een ander sportevenement. "Wij denken dat er voldoende mogelijkheden zijn om met bestaande evenementen een koppeling te maken is, waarbij de Gooise natuur gesteund wordt. De Gooise Beleving van Tempo en de Voetstappenpad Wandelrally van GAC zijn daar voorbeelden van", zo klinkt het.