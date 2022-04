📝 Overzicht: Dit is er in de IJmond te doen op Koningsnacht- en dag

Op Koningsnacht- en dag zijn er veel vrijmarkten te bezoeken en muzikanten te bewonderen in de IJmond. Een overzicht.

Jordy

Velsen Naar goed gebruik zijn er weer vrijmarkten op Koningsdag. In IJmuiden zijn het er zelfs twee: aan de Lange Nieuwstraat en aan het Velserduinplein op het gebied van de weekmarkt. In Velserbroek is de rommelmarkt in het voetgangersgebied van het winkelcentrum. Vanavond luidt Café Troost het feest alvast in met een aantal zangers en DJ Jean, onder andere bekend van zijn wereldhit The Launch. Morgen vanaf één uur tot 's nachts doet het café samen met Grand Cafe Cheers de feestavond nog dunnetjes over met verschillende livebands en dj's, die 's middags spelen vanaf een buitenpodium. Santpoort In Santpoort-Noord kunnen feestgangers vanavond vanaf zeven uur alvast inkomen met de band Full Count in Café Bartje. Morgen is het 'Landje van Scholz' the place to be. Tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds is er een programma met een optocht, toneel, bubblebal (voetbal in een grote plastic bal) en livemuziek. Tussendoor kan in Santpoort-Zuid tussen elf uur en half één met oranjebitter geborreld worden op het terras van ‘t Brederode Huys. Ook in Driehuis heeft de Oranjevereniging een volle dag gepland met ook een muzikale optocht, het sportevenement de 'Kinderspelen' en een muzikale namiddag. Zie het programma hieronder. Tekst loopt door onder de Facebookpost.

Wat hebben wij er zin in. Jullie komen toch ook ๐Ÿ˜€ Posted by Oranjevereniging Driehuis on Thursday, April 14, 2022

Heemskerk De liefhebber van muziek kan in Heemskerk zowel aan de vooravond van Koningsdag, of op de dag zelf zijn of haar hart ophalen in het centrum, en op 'Koningspop' bij café Ons Plein. Zie hieronder een overzicht van de bands en DJ's tijdens Koningsnacht- en dag in het centrum van Heemskerk. Tekst loopt door onder de kaart.

De vrijmarkt is ook in het centrum. Vanaf vanavond zes uur mogen de kinderen en hun ouders hun kleedjes neerleggen. Ook worden er morgen activiteiten voor kinderen georganiseerd: zo is er een mini-kermis in een tent op het Burgemeester Nielenplein.

Beverwijk De rommelmarkt is dit jaar weer op het Stationsplein, maar dat is niet het enige: kinderen kunnen er bijvoorbeeld ook geschminkt worden en er is een springkussen, skelterbaan en er kunnen broodjes gebakken worden met de scouting. En daar speelt aansluitend om één uur de coverband Gaaf klassiekers en hits van nu. Ook belangrijk: niet-verkochte spullen van de vrijmarkt kunnen worden ingeleverd bij kringloopwinkel Noppes. Niet alleen op het stationsplein is het feest, ook op vele andere plekken, zoals uitgebreid te zien op de website van de oranjevereniging, en beknopt te zien in dit Instagrambericht. Tekst loopt door onder de Instagrampost.

Op een ander plein in Beverwijk, het Kerkplein, organiseert Café Camille morgen vanaf half één 's middags tot 's avonds haar eigen Koningfeest met livebands. Het zal - naar eigen zeggen - "smachten, brullen, dansen, gieren, eten, huilen, drinken, lachen, swingen, zwijmelen, genieten van al het geluk en de vrijheid die wij mogen beleven" worden. Wie vanavond al wil proosten op de Koning, kan zijn lol op. Bijvoorbeeld bij het Poppodium, waar 'verschillende DJ's' tot in de kleine uurtjes draaien. Geïnteresseerden moeten wel een kaartje kopen. Bandliefhebbers zijn vanavond vanaf zeven uur welkom in Café Sport voor de band Memphis.

Uitgeest In café 't Portiertje wordt het vanavond vanaf tien uur dansen, zweten en swingen met de band Ouwe Jongens Krentenbrood. De vrijmarkt begint morgen om half zeven 's ochtends. De markt loopt langs de Middelweg, vanaf het gemeentehuis tot de Prinses Beatrixstraat. Om elf uur zijn er attracties op het plein voor het gemeentehuis, zoals een draaimolen en een trampoline. Aan de rand van het dorp, bij manege De Meijerij kunnen kleintjes vanaf die tijd ponyrijden. Later in de middag tikken de eerste bands af in en rond de kroegen: de band Faem speelt om drie uur voor het gemeentehuis, of bij slecht weer in de Buona Sera. Bij Café Ome Cor gaat het al vanaf 1 uur 's middags los met de Rockabilly- en Rock 'n Rollbands Boom Boom Barber en Bad Mess.