'Overlastgevend' gezin mag na beschieting huis in Hilversumse straat blijven wonen

De bewoners van het huis aan de Hilversumse Jan van der Heijdenstraat dat afgelopen november 's nachts werd beschoten mogen voorlopig nog in hun buurt blijven wonen. De buren klagen al langer over overlast van de bewoners en de beschieting van het huis was de druppel voor Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. De woningcorporatie wil het gezin hun huis uitzetten, maar de rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken.

Woningcorporatie wil gezin weg hebben

De beschieting en de klachten waren ook de woningcorporatie niet ontgaan. De woningcorporatie besloot om het gezin definitief uit hun huis te zetten en verscheurde het huurcontract.

Het gezin stapte naar de rechter om dat te voorkomen. En met succes. Volgens de rechter heeft de woningcorporatie nog onvoldoende argumenten om de Hilversummers hun huis uit te zetten, vooral omdat onduidelijk is of hun huis na de beschieting terecht werd gesloten. De rechter moet daar nog een definitief oordeel over vellen en pas als dat gebeurt is, is de woningcorporatie weer aan zet.

Geen goede huurders

De woningcorporatie stelt dat de beschieting niet het enige incident is waarom het Hilversumse gezin weg moet. De woningcorporatie noemt de overlast die het gezin veroorzaakt en stelt dat de Hilversummers 'zich niet als goede huurders gedragen'.

De leden van het gezin zouden zich volgens de woningcorporatie bezig houden met criminele activiteiten, waardoor andere buren zich onveilig voelen. De rechter ziet daar niet genoeg bewijs voor. Er zijn wel meldingen van buren, maar het is niet duidelijk of de overlast daadwerkelijk toe te wijzen is aan het bewuste gezin. Daar komt volgens de rechter nog eens bij dat het gezin niet wist dat de buurt overlast van hen ervaart, er is nooit eerder aan de bel getrokken bij hen. Het gezin geeft aan daar wel voor open te staan.