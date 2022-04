Koningsdag 2022: Waar kun je deze feestdag vieren in West-Friesland?

Nadat Koningsdag een aantal jaar in een andere vorm gegoten moest worden staat niets de organisaties meer in de weg om het evenement weer als vanouds te vieren. Door de hele regio kun je naar vrijmarkten, en ook worden een hoop fietstochten georganiseerd voor kinderen. In dit overzicht kun je vinden wat er in welke gemeente voor Koningsdag georganiseerd is.

Drechterland Koningsdag is vanmorgen al vroeg begonnen in Hoogkarspel, waar de vrijmarkt op het Raadhuisplein om 7.00 uur is gestart en duurt tot de middag. Sportvereniging DESS geeft deze ochtend een demonstratie, en vanmiddag is er een zeskamp op het terrein van Spirit '30. Deze feestdag wordt afgesloten met de trekking van de Oranje loterij, waarvoor eveneens bij de voetbalclub loten kunnen worden gekocht. De Oranje Vereniging Venhuizen heeft voor dit jaar een fietspuzzeltocht bedacht, die om 12.00 uur start. Een uur later volgt de start van het kinderprogramma, met onder meer een goochelaar en een dansworkshop. Tevens is er muziek van Marsha & Friends, en de avond wordt in De Roode Leeuw afgesloten door DJ Jesper. Ook in Westwoud is vandaag iets bedacht waarmee kinderen met de fiets mee kunnen doen. Zo start om 10.00 uur een optocht voor versierde fietsen door het dorp. 's Middags start het kinderprogramma, met onder meer spelletjes, een springkussen en midgetgolf. Na deze middag is iedereen welkom in De Schalm om daar het feest voort te zetten. Enkhuizen Net als andere jaren worden de inwoners van Enkhuizen gevraagd om vanmorgen om 8.00 uur de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen. Op dat moment luiden de kerkklokken, en om 8.15 uur volgt het Beiaardconcert in de Zuidertoren. In de binnenstad zijn deze ochtend en middag talloze gratis activiteiten, zoals goochelshows en een puzzeltocht in Plan Noord. Naast deze gratis activiteiten zijn er ook een aantal waarvoor betaald moet worden, met onder meer de Seniorenmiddag op locatie Hersftzon. Leden van het Oranjecomité kunnen deze middag wél gratis bijwonen. Ook is er de mogelijkheid om een rondtocht over het water te maken met de Schuttevaer. Koningsdag is de traditionele start van het zeilseizoen, en de boot vaart vandaag twee keer uit vanaf de Veerhaven, naast het VVV-kantoor in Enkhuizen.

Hoorn Ook de Oranjevereniging in Blokker viert dit jaar Koningsdag als vanouds, met een vrijmarkt die om 9.00 uur begint. Bij winkelcentrum het Gouden Hoofd kun je allerlei spullen vinden die mensen op hun kleden en kramen hebben uitgestald. Een uur later starten de activiteiten op het Beursplein, die rond 15.15 uur worden afgerond. Hier kun je onder meer een zweefmolen vinden, alsook een kindertrein en een supersurvivalbaan. In de stad Hoorn is de viering van Koningsdag gisteravond al begonnen met de traditionele Koningsnacht. Horecaondernemers op onder meer de Roode Steen en aan het Kerkplein zijn de avond begonnen met optredens van verschillende artiesten en dj's. Vandaag is er een grote vrijmarkt door het hele centrum van de stad. Net als in andere plaatsen in West-Friesland wordt ook dit jaar in Zwaag een fietsoptocht gehouden. Deze Oranje Fietsparade vindt vanaf 13.30 uur plaats bij S.V. Westfriezen, aan de Wilhelminastraat. Na de fietsoptocht is voor alle kinderen tot en met groep 8 in Zwaag een onderdeel Sport & Spel, gevolgd door een Playbackshow. Rond 16.45 uur wordt de middag afgesloten met de prijsuitreiking. Koggenland Op het parkeerterrein van de Koggehal vindt dit jaar de vrijmarkt plaats van Koningsfeesten Avenhorn/De Goorn. Op deze locatie is ook het startpunt en de finish van verschillende tochten die georganiseerd zijn, zoals een wandeltocht van 4,5 kilometer en een fietstocht - bestaande uit een route van 28 kilometer en een van 40 kilometer. De vlag wordt vanmorgen om 9.45 uur gehesen bij café De Ridder in Berkhout. Volharding, de muziekvereniging uit het dorp, zal dit moment muzikaal omlijsten. Vanmiddag start het Oranjefeest met onder andere een kleedjesmarkt bij speeltuin Bruggevaart, spelletjes voor de kinderen en nog meer muziek.

Het Oranje comité Obdam kiest dit jaar ook weer voor een vrijmarkt, die vanmorgen is opgebouwd. Om 9.30 uur wordt de markt geopend door een wethouder. 's Middags vinden er op het Kerkplein verschillende onderdelen plaats, zoals de Koningsspelen voor kinderen van drie tot acht jaar, en de Meerkamp challenge voor kinderen vanaf negen jaar. In dorpshuis De Brink kan er vanmiddag voor gekozen worden om te Keezen of te Klaverjassen. In Ursem start de Oranjevereniging vandaag om 10.00 uur met het programma. Dan wordt het startsein gegeven op het Batterplein, met het toezingen van de Koning (de aubade, red.) en de vrijmarkt. Daarna starten de Koningsspelen, gevolgd door een wandelpuzzelroute en een fietsroute door het dorp. Het eindpunt van beide routes ligt bij café De Rode Leeuw. Medemblik Andijk viert dit jaar Koningsdag met een vrijmarkt op de parkeerplaats van dorpshuis Centrum. Ook is er dit jaar een rommelmarkt en wordt er naast een fietspuzzeltocht ook een autopuzzeltocht georganiseerd. Na alle middagactiviteiten sluit het Oranje comité deze editie van Koningsdag af met een feestavond in het dorpshuis. In de stad Medemblik is dit jaar besloten om geen groot Koningsdagevenement te vieren, vanwege een tekort aan vrijwilligers. "Toen we te horen kregen dat we dit jaar weer een Koningsdag mochten organiseren, dachten wij: 'Moeten we écht weer op onze knieën om vrijwilligers te werven?' Het is goed zo, het is klaar nu", aldus Diana Haring van de organisatie die jarenlang Koningsdag in Medemblik heeft georganiseerd. In Medemblik heerst al jaren een tekort aan vrijwilligers. Daarom heeft de organisatie besloten de stekker eruit te trekken en dit jaar geen groot Koningsdagfeest te vieren in de stad. De tekst gaat verder onder de video.

Oranje comité Maxima'al, de Koningsdagvereniging van Wervershoof, is blij dat zij dit jaar weer los kunnen gaan. "Wat kunnen we het als comité toch waarderen dat we dit jaar eindelijk de plannen mogen uitvoeren op Koningsdag zoals we dit al twee jaar voor ogen hadden!", laat het comité weten op hun website. En daarom wordt de dag al vroeg gestart met een traditionele vrijmarkt. Het middagprogramma start om 13.00 uur, en bevat onder andere een optreden van een streetdancegroep en een loterij. Opmeer Koningsdag in Hoogwoud begint vandaag met een spelletjesochtend bij zwembad 't Woudmeer. Bij binnenkomst krijgen de kinderen een kaart, die zij kunnen vullen door het doen van verschillende spellen. Volwassenen kunnen aanschuiven bij het terras en meedoen aan het enveloppenspel. Om 12.30 uur start bij het zwembad een fietspuzzeltocht, met een route van 10 kilometer en een van 30 kilometer. Daarnaast is er een programma bij Lindehof. Traditiegetrouw wordt deze feestdag door inwoners van Spanbroek in eigen dorp gevierd. Het Oranjecomité Spanbroek Opmeer heeft daarom een vol programma in elkaar gezet. 's Ochtends kunnen basisschoolkinderen meedoen aan de Kinderspelen bij VVS'46. 's Middags vindt ook in Spanbroek een fietstocht plaats, maar daarnaast kun je ook opstappen op een motor om zo een toertocht door de buurt te maken. Zowel het startpunt als het eindpunt ligt bij eet- en muziekcafé Vroeg of Laat. Stede Broec Het Oranjecomité voor Bovenkarspel en Grootebroek trapt deze Koningsdag 2022 af met een vrijmarkt op het parkeerterrein bij winkelcentrum Streekhof. Na de aubade onder leiding van Fanfare Irene om 10.00 uur bij het Rigtershof wordt het feest 's middags voorgezet op de Raadhuislaan. Hier staat in tegenstelling tot andere jaren geen feesttent, maar wel een podium waar verschillende bands en artietsen op komen treden. Daarnaast kunnen kinderen tijdens het Rondje Raadhuislaan weer allerlei verschillende spelletjes doen. Even verderop in Lutjebroek start vanmorgen om 9.00 uur een fietsoptocht onder begeleiding van muziekvereniging Sint-Cecilia. Het Oranjecomité Lutjebroek heeft daarnaast vanaf 12.00 uur een Vossenjacht georganiseerd, en er is een kinderdisco met DJ Dolphin. Het programma wordt om 19.30 uur afgesloten.