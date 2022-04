Kinderen leven zich uit op de spelletjes in Kreileroord: "Gefeliciteerd Willem"

Een snoeproulette, schminken, ounten schieten met een voetbal en je eigen kunstwerk maken, het is vandaag een groot feest. De kinderen in Kreileroord werden vanmorgen uitgedaagd met een spelletjesparcour. Uit het hele dorp waren ze naar MFC de Doorbraak gekomen om te laten zien wat ze in huis hebben.

"We zijn heel blij Koningsdag weer te kunnen vieren dit jaar", zegt Jolanda van der Draai, voorzitter van Dorpsraad Kreileroord. "We hebben een goede opkomst, prachtig versierde fietsen en mooi versierde huizen. Dus volgens mij heeft iedereen er echt weer zin in."

Volgens Van der Draai is het vieren van Koningsdag ontzettend belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel en de leefbaarheid in de kleine kern. "Kreileroord is daar altijd heel sterk in geweest. Juist met weinig mensen heel veel kunnen doen. Veel enthousiaste mensen en kindertjes. Het is fantastisch weer."