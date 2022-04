Zapp vangt bot bij rechter: darkstore Fagelstraat moet dicht

Het is flitsbezorgbedrijf Zapp niet gelukt om de rechter te overtuigen dat het magazijnpunt in de Fagelstraat open moet blijven. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de locatie vanaf 28 april dicht moet.

Omwonenden hadden een groot aantal keer geklaagd over overlast door de darkstore. Het stadsdeel gaf daarna aan dat het magazijnpunt dicht moest, mede omdat het volgens het bestemmingsplan niet zou mogen.

Afgewezen

Zapp was het daar niet mee eens en probeerde met een voorlopige voorziening ervoor te zorgen dat het magazijnpunt toch open mocht blijven. Maar de voorzieningenrechter heeft die voorziening dus afgewezen.

De rechter wijst er onder meer op dat het bedrijf december vorig jaar wist dat de gemeente handhavend wilde optreden. "Handhaving bij strijdig gebruik brengt verder met zich dat dit gebruik wordt beëindigd zodra dit strijdig gebruik is vastgesteld."

Tachtig klachten

Tijdens de zitting bleek dat er ongeveer tachtig klachten over de darkstore waren ingediend. Zapp zei nog dat de geluidsoverlast in de nacht beperkt wordt doordat de fietskoeriers in de darkstore wachten, maar volgens de rechter is het ook dan 'aannemelijk dat het af- en aanrijden van fietskoeriers in een straat waar wordt gewoond voor geluidoverlast zorgt'.

De gemeente is blij met de uitspraak. "Dit is voor de bewoners heel goed nieuws: de leefbaarheid van hun straat wordt beschermd", vindt wethouder Marieke van Doorninck.