Na twee jaar kan KNRM weer laten zien wat ze in huis heeft: "Redden doe je samen"

"We hebben gemiddeld zo'n 20 tot 25 uitrukken per jaar", vertelt Marco Visser van de KNRM in Petten. "De Reddingsbrigade bedient het strand en de kustlijn. Wij zitten normaal gesproken iets verder op zee en helpen bijvoorbeeld de scheepvaart. Maar er is ook een kruispunt tussen onze organisaties. Zwemmers die te ver zijn gegaan of vermiste surfers, die schieten we samen te hulp."

De Reddingbootdag begint, net als bij de andere KNRM-stations, om 10.00 uur. Bij het huidige gebouw aan de Strandweg in Petten kunnen mensen uitleg krijgen over het werk. "We laten ons materiaal zien, maar besteden ook veel aandacht aan de nieuwbouw. Het is een groot gebouw en we laten zien waarom dat nodig is. Al onze materialen komen daar, er komt een theorielokaal waar we les kunnen geven over bijvoorbeeld navigatie. We willen graag laten zien waarom de samenwerking met de Reddingsbrigade zo belangrijk is", zegt Visser.