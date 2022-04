Uniek vredesgedicht Vondel geveild in Haarlem: waarde zo'n twintigduizend euro

Bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper is een zeer zeldzaam handgeschreven vredesgedicht van Joost van den Vondel binnengekomen. De vredeswens werd in 1633 tijdens de Tachtigjarige Oorlog geschreven en is een bijzonder unieke vondst.

'Vredewensch', zoals de titel luidt, was bedoeld voor Constantijn Huygens. Hij was een andere grote dichter van die tijd, en secretaris van Frederik Hendrik, bevelhebber van de troepen die vochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen Spanje. Naast deze is er nog een ander geschreven exemplaar van het gedicht bekend, die is in bezit van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

"Van den Vondel doet met zijn gedicht een oproep aan Constantijn Huygens als secretaris van Frederik Hendrik om toch vooral te streven naar vrede in plaats naar oorlog", vertelt veilingmeester Jeffrey Bosch.

Opvallende vondst

De wens om vrede is opvallend actueel, maar het is volgens Bosch toeval dat het gedicht net nu opduikt. Wel komt een werk als dit opvallend weinig op de markt.

"Ik heb onderzoek gedaan", vervolgt Bosch. "De afgelopen zestig jaar is er helemaal niets op de markt gekomen. Als het dan ook nog eens een gedicht is van een van de grote zeventiende-eeuwse dichters naar een andere grote dichter van die tijd, dan maakt dat een bijzondere vondst."

De grote vier

In de Gouden Eeuw waren er vier grote Nederlandse dichters. Na Vondel en Huygens waren er Pieter Corneliszoon Hooft en Jacob Cats. Het gedicht is door een particulier aangeboden aan het veilinghuis. Volgens een taxatie van het veilinghuis is het gedicht zo'n twintig tot dertig duizend euro waard. Wil je meebieden op het literaire werk? Op 18 mei gaat het literaire stuk onder de hamer.