Een tocht van ruim 1.000 kilometer: Ilse (13) fietst van Berlijn naar Hoogwoud

De 13-jarige Ilse Druif uit Midwoud fietst deze week met zo'n 40 medejongeren vanuit Berlijn terug naar Hoogwoud. Dit doen ze in het kader van Tour de Fris, dat elk jaar wordt gehouden en vanuit een andere stad vertrekt. De deelnemers fietsen in een week tijd ruim 1.000 kilometer, een flinke rit dus.

Met haar vriendin Lotte Jong, wier zus vorig jaar eveneens mee zou doen, is ze de uitdaging aangegaan om de lange fietstocht te maken. "Het doel van de actie is mij niet heel bekend, maar ik zag het en werd enthousiast", aldus Ilse. "De tocht staat voor een hoop sportiviteit. Ik ben zelf ook sportief. Je leert een hoop nieuwe mensen kennen en je ziet ook nog eens wat van de omgeving."

Eén van de tientallen deelnemers is de 13-jarige Ilse Druif uit Midwoud. Ze besloot mee te doen, nadat ze door de organisatie gevraagd werd. "Eigenlijk zou mijn zus afgelopen jaar meedoen", legt ze uit. "Maar door corona is de reis toen niet doorgegaan. Dit jaar was ze te oud om mee te doen, en ben ik gevraagd."

Om te laten zien dat de jongeren in West-Friesland veel meer kunnen dan dat, is de uitdaging bedacht om ieder jaar ruim 1.000 kilometer te fietsen. Ieder jaar wordt gestart in een andere plaats, met in het verleden vertrekpunten als Normandië en Parijs in Frankrijk. Dit jaar zijn alle deelnemers aan de Tour de Fris gestart vanuit de Duitse hoofdstad Berlijn.

De Tour de Fris is twaalf jaar geleden mede in het leven geroepen uit frustratie over het beeld van jongeren in West-Friesland. Door een breed vrijwilligersnetwerk in de gemeente Opmeer heeft de organisatie veel contact gehad met andere delen van Nederland, waaruit bleek dat jongeren uit de regio bekend staan om het vele alcoholgebruik en drugsproblematiek.

Afgelopen zaterdag is het gezelschap met de bus aangekomen in Berlijn. Ook alle fietsen zijn door een bus meegenomen naar de Duitse hoofdstad. In de stad heeft de groep eerst de Berlijnse Muur bezocht, ook kregen ze een rondleiding door de Stasi-gevangenis.

Op het moment dat NH Nieuws/WEEFF met Ilse spreekt, is de groep al twee dagen onderweg en slapen ze op een camping tussen de Duitse steden Braunschweig en Wolfsburg. Vanmorgen om 9.30 uur is het gezelschap verder vertrokken richting Hannover.

"We slapen iedere dag op een andere camping", vertelt Ilse. "Een speciale campingploeg zet de tenten voor ons op. Per persoon hebben wij twee kratten gekregen voor bijvoorbeeld onze kleding en slaapspullen. Elke dag moeten we dus zelf alles opruimen en dat in die kratten stoppen." Alle spullen worden vervolgens door een bus meegenomen naar de volgende plek.

Lekke banden

Elke dag fietst de groep tussen de 100 en 120 kilometer. Dit gaat niet alleen over vlakke stukken land, zoals in Nederland, maar ook over moeilijker begaanbare wegen en heuvels.

"Vooral de heuvels zijn best zwaar", gaat Ilse verder. "Maar we kunnen het op eigen tempo doen. We fietsen met z'n allen in een peloton, dus twee aan twee, en moeten goed seinen als er bijvoorbeeld een tegenligger aankomt. Dat is tot nu toe allemaal goed gegaan, want er zijn nog geen ongelukjes gebeurd."

Wel hebben enkele deelnemers al te maken gekregen met lekke banden. Ook voor Ilse was het op de eerste dag al raak. "Ik hoorde dat mijn fiets aanliep, dus moest ik stoppen en naar de bus achter de groep gaan, waar een fietsenmaker in zit. Daar bleek dat ik een lekke band had", zegt zij. "Maar gelukkig kon die gerepareerd worden en kon ik weer verder."

Aankomst in Hoogwoud

De Tour de Fris is afgelopen zondag begonnen in Berlijn. In een week tijd fietsen alle jongeren terug naar Hoogwoud, een tocht van ruim 1.000 kilometer. Zaterdagmiddag zullen ze aankomen. Rond 17.00 uur moet de ploeg de finishlijn bereiken, waar ze opgewacht zullen worden door hun families, met een hoop entertainment na afloop van het evenement.

"Daar heb ik heel veel zin in", zegt Ilse. "Want daar zijn we een week naartoe aan het werken." Ook kan ze dan haar ouders weer in de armen vallen, en haar zus die eigenlijk vorig jaar mee zou doen. "Ik weet niet of ze nu jaloers op mij is, maar dat zal ik straks thuis wel horen."