Helft appartementen splinternieuwe Bankrastoren nog niet verhuurd

Ongeveer de helft van alle appartementen in de woontoren aan de Amstelveense Bankrashof is een half jaar na de oplevering van het complex nog niet verhuurd. Dat blijkt uit correspondentie tussen het college van B&W en verhuurder Rijsterborgh Vastgoed. Het college ziet graag dat er snel verandering komt in de leegstand.

De gemeente wil zo snel als mogelijk in gesprek met Rijsterborgh, dat begin maart nog aan NH Amstelland/AAN! liet weten dat de 'verhuur naar tevredenheid en conform verwachting' verliep. De verhuurder heeft echter laten weten pas medio mei tijd te hebben om rond de tafel te gaan.

In een brief laat het college weten dat appartementen nu toch snel moeten worden bewoond. "Bijvoorbeeld door deze beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen of qua huurprijs bereikbaar te maken voor andere groepen urgente woningzoekenden," aldus het college dat op hoogte is van het feit dat al een Oekraïens gezin in de flat wordt opgevangen.

Leegstandverordening

Het college herinnert verhuurder Rijsterborgh eraan dat Amstelveen beschikt over een Leegstandsverordening. De appartementen van de Bankrasstaete zijn sinds 1 november 2021 in de verhuur. Dit betekent dat de appartementen vanaf 1 mei 2022 zes maanden leegstaan.

"Op basis van de Leegstandverordening artikel 3 'meldingsplicht' bent u verplicht leegstand vanaf 6 maanden te melden aan het college. Na uw melding nodigen wij u uit voor een leegstandoverleg. Dit overleg heeft tot doel om te onderzoeken wat er nodig is om de appartementen bewoond te krijgen," aldus het college.

3.200 euro per maand

De Bankrasstaete is een luxe woontoren waar de appartementen voor de hoofdprijs worden verhuurd. Wie een ruim appartement van 116 m2 wil huren, dient daarvoor meer dan 3.200 euro per maand af te tikken. Dat is nog exclusief servicekosten van 160 euro.