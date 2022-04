Volle zolder na corona? Zo verkoop jij op Koningsdag alles waar je vanaf wil

Tel twee jaar geen vrijmarkten en twee jaar klussen en opruimen bij elkaar op, en het resultaat is volle zolders. Het assortiment van de vrijmarkt zal deze Koningsdag ruimer en breder zijn dan andere jaren, zo is de verwachting. Maar hoe kom je zo snel mogelijk van al je handelswaar af? NH Nieuws zet tien tips voor je op een rij.

1. Zorg voor een goede plek

Een goede plek is essentieel om tot goede verkoop te komen, zegt Ruth Kremer expert op het gebied van Koningsdagverkoop en verbonden aan opleidingsintituut CatchYouTalent uit Alkmaar. Een achterafsteegje zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk aan jouw kraampje of kleedje voorbij lopen. "Ga zitten op een open plek." Als voorbeeld noemt zij de Molen in Alkmaar, grenzend aan het park. "Het ligt op de route, maar het is niet te druk en mensen kunnen daarnaast tussendoor lekker in het gras gaan zitten om even bij te komen."

2. Zorg voor een opvallende stand

Veel mensen kiezen ervoor om tijdens Koningsdag op een kleedje te gaan zitten, maar juist door de hoogte in te gaan trek je mensen aan, zo stelt Kremer. "Als je er toch voor kiest om op een kleedje te gaan zitten, zorg er dan voor dat je bijvoorbeeld een groot spandoek achter je ophangt of bij een boom gaat zitten waar je iets in hangt. Dan val je vanaf een afstandje al op."