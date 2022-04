Opvanglocatie asielzoekers en statushouders op Marineterrein

Voor deze groep was geen opvangplek meer beschikbaar bij het COA in Ter Apel. Op het Marineterrein zijn maximaal 250 opvangplekken beschikbaar en de asielzoekers en statushouders zullen tot half augustus kunnen blijven.

Hotel

Er werden al sinds vorige week asielzoekers opgevangen in een hotel aan de De Boelelaan in Amsterdam-Zuid, waar maximaal 180 opvangplekken waren. Die locatie wordt straks alleen gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

In de stad worden nu op verschillende locaties asielzoekers (tijdelijk) opgevangen. Op de Willinklaan is het reguliere asielzoekerscentrum. Op dit moment worden er 900 vluchtelingen opgevangen in het A&O hostel in Zuidoost en verblijven er 90 statushouders in het Stayokay hostel in het centrum.

Oekraïne

Daarnaast zijn er de afgelopen twee maanden 1.640 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Van de beschikbare opvangplekken in Amsterdam zijn er op dit moment 997 bezet. De vluchtelingen uit Oekraïne worden in de gemeente Amsterdam opgevangen op de volgende locaties: het Savoy Hotel, het WOW-hotel, de boot ‘Bellini’, De Kleine Kapitein, Hart van Weesp, Vondel Garden, het Botel, Holiday Inn Express, en het hotel aan de De Boelelaan.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) zegt dat het belangrijk is om met het Rijk en alle gemeenten te kijken 'hoe we het gebrek aan opvanglocaties gezamenlijk en structureel kunnen aanpakken'.