Mo Ihattaren steelt de show bij Jong Ajax met hattrick tegen VVV-Venlo

Mo Ihattaren is weer helemaal terug van weggeweest. Het 20-jarige talent begon in de basis bij Jong Ajax en nam zijn ploeg bij de hand. Dankzij drie fraaie goals van de middenvelder won Jong Ajax in de eerste divisie met 6-1 van VVV-Venlo.

Het feestbal moest voor rust nog behoorlijk op gang komen. Jong Ajax was wel overduidelijk de betere ploeg en zag een inzet van Christian Rasmussen op de kruising belanden. Na 22 minuten zette Mohammed Kudus de Amsterdammers op een verdiende voorsprong met een schot van buiten de zestien. Een minuut later trok VVV de stand gelijk, want de aanval direct na de aftrap werd binnen gewerkt door Joeri Schroijen.

Ihattaren-show

Zeven minuten na rust was het Naci Ünüvar die Jong Ajax weer op voorsprong zette. Dat bleek de opmaat voor de Ihattaren-show te zijn, want de rechtsbuiten dribbelde in de 57e minuut naar binnen en schoot de bal achter de doelman.

Vijf minuten later liet Ihattaren nog maar eens zijn klasse zien. Met een actie trok hij naar binnen en haalde vervolgens snoeihard uit: 5-1. Tien minuten voor tijd gooide Ünüvar het duel in het slot door een penalty te verzilveren en besliste daarmee de eindstand op 6-1.

