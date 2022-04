Amsterdam wil expertise inzetten bij wederopbouw Oekraïense steden

De vragen, die werden ingediend door raadsleden Lian Hienhuis (PvdA), Rob Hofland (D66) en Imane Nadif (GroenLinks), waren naar aanleiding van de speech die de Oekraïense president Zelensky vorige maand in de Tweede Kamer gaf. Daarin riep hij Nederland op een Oekraïense stad en regio te helpen met herbouwen. "Met de vaardigheden waar júllie goed in zijn”, voegde Zelensky daar destijds aan toe.

Amsterdam heeft een 'schat aan kennis, ervaring en netwerk op het gebied van stedelijke ontwikkeling' waarmee het Oekraïne in de toekomst zou kunnen helpen, schrijven de raadsleden.

Vaker geholpen

Daar is Halsema het mee eens: "De gemeente Amsterdam en gemeentelijke partners kunnen zeker een rol spelen bij de wederopbouw van Oekraïne zoals Amsterdamse expertise ook elders op de wereld in crisissituaties is ingezet", schrijft ze. De burgemeester verwijst daarbij naar de hulp die Waternet in 2017 bood bij het ontwerpen van een drinkwaternet en riolering.

Halsema geeft aan dat Amsterdamse experts zullen kijken of ze naast hulp bij 'basale behoeften' ook advies kunnen geven over innovaties op het gebied van duurzaamheid.