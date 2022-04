Fietsenwinkel moet na jaren weg: "Buurtondernemers worden de stad uitgedouwd"

De zaak is een begrip in de buurt. Het was de opvolger van een andere fietsenwinkel in hetzelfde pand. De vastgoedeigenaar kon de huur opzeggen omdat het telkens om een vijfjaarlijks huurcontract ging. De Key verlengde dat contract eerder wel, maar de investeerder doet het niet.

Altijd al

"Het is misschien naïef van mij", zegt Gislaine Geutskens, die eigenaar van de fietsenzaak is. "Maar het is altijd al fietsenstalling, fietsenmaker en ook verkoop geweest. Zolang dit pand bestaat. Ik zag het niet aankomen omdat ik met De Key een goede relatie dacht te hebben. Maar dat is naïef. Mijn leven, daar wordt door een of andere pandjesbaas een streep door gezet."

Vaste klanten maken zich grote zorgen. "Het zijn topmensen, ik ga ervoor. En ik wil niet dat de projectontwikkelaars macht en geld hebben", vindt één van hen. De vader van Geutskens is geëmotioneerd. "Het moet niet kunnen in Amsterdam. Mokum... Mokum! Een beschermde plaats? Ik zie het niet meer."