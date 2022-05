'Oorlog tot in het graf' - een zoektocht naar getuigenissen over de razzia in Beverwijk

Op 14 april 1944 pleegt het Beverwijkse verzet een aanslag op een NSBer. Dat blijft niet zonder gevolgen. Twee dagen later houdt de Duitse bezetter een razzia. Huis-aan-huis gaan ze langs in Beverwijk en Velsen-Noord. Jonge mannen worden opgepakt en als dwangarbeider naar Duitsland gestuurd. Zij die terugkomen, dragen de gebeurtenis hun leven lang met zich mee.

Gebeurtenissen zijn nooit zwart-wit. Zelfs niet in een oorlog, al zouden we dat graag willen. Want wat is de waarde van een verzetsdaad, als de consequenties voor anderen zo levensbepalend zijn. Wat maakten die jonge mannen mee in hun gedwongen tijd in Duitsland en hoe moesten ze daarna aan hun leven beginnen?

Dat zijn onderwerpen waar nazaten van enkele van deze mannen over vertellen. En drie van die tewerkgestelde mannen zelf. Nog op tijd getuigden zij van hun leven, want intussen zijn ook zij er niet meer.