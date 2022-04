Schermer Daniël Giacon wil meer na historische medaille: "Dit is een doorbraak"

Schermer Daniël Giacon pakte onlangs een historische medaille. Op de wereldbeker in Belgrado pakte hij brons en daarmee was hij de eerste Nederlandse mannelijke floretschermer die daarin slaagde. "Na afloop zei ik zelfs tegen mijn trainer droom ik?!", aldus een glunderende Giacon.

Sinds 2011 maakt NH Sport reportages over de schermer uit Aalsmeer. Al van jongs af aan wil hij naar de Olympische Spelen. Die van 2024 in Parijs zijn nu het doel dat hij voor ogen heeft. "Dit is echt een doorbraak. Ik heb kans om naar de Spelen te gaan. Ook als klein landje kunnen wij dit niveau bereiken. Ik win van mensen die betaald krijgen en dat geeft een heel erg goed gevoel om door te gaan", aldus Giacon.