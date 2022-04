Bakkie Pleur: "Wim Jonk zei met twintig bier op dat 'ie bij Volendam blijft"

"Ze moeten aan de bak met aankopen", zegt Keur over het elftal van Volendam dat volgend jaar de eredivisie in moet. Boy Deul, Kevin Visser en Alex Plat vertrekken en de gehuurde Filip Stankovic en Gaetano Oristanio gaan weer naar Internazionale. Trainer Wim Jonk lijkt wel langer in het vissersdorp te blijven. "Dat zeggen ze allemaal als ze twintig bier op hebben", zeggen de twee in een lachbui.

Bij Telstar is het hoogst onzeker of Andries Jonker aanblijft als trainer. De Graafschap is in de markt voor Jonker, die inmiddels drie jaar werkzaam is in Velsen-Zuid. "Ik vind dat ie wel een keer een andere stap moet doen", zegt Barry van Galen, die vindt dat Jonker naar Telstar.