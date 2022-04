Oplettende buurman voorkomt erger bij flatbrand in Wormerveer

Door snel ingrijpen is een brand in een flat aan de Lijsterstraat in Wormerveer vanochtend niet overgeslagen op de rest van het gebouw. Een overbuurman zag dat er iets - vermoedelijk vuurwerk - op het balkon vloog en belde snel de alarmdiensten. Volgens omwonenden waren de bewoners van de woning niet thuis. De brand was snel geblust, maar heeft wel schade achtergelaten.

De deur van het flatgebouw staat open en het bluswater ligt nog op de trap. Voor de woning waar de brand was liggen glasscherven en er zit een groot slot op de deur, want de brandweer moest die inbeuken. Alle bewoners moesten uit de flat, maar een mevrouw op de tweede verdieping gaf daar geen gehoor aan. Niet uit onwil: ze had de megafoon van de politie niet gehoord - 'ik ben een beetje doof' - en hoorde later pas van het nieuws.

Houten dak

"Om zes uur werd er gebeld en daarna nog een keer. Toen dachten we 'het zal wel'. Maar de politie en de brandweer kwamen, dan ben je wel snel wakker", zegt bewoner Piet Jongert terwijl hij omhoog kijkt naar het betreffende balkon. Hij woont verderop in de flat en is blij met het snelle ingrijpen. "Het is een houten dak. Als dat echt door was geslagen was de hele bovenverdieping in de fik gegaan natuurlijk."

Het onderzoek is nog bezig, maar alle mensen die we spreken denken aan vuurwerk. "Dat is sowieso heel vaak hier", zegt een mevrouw die haar honden uitlaat. "Het hele jaar door wordt er vuurwerk afgestoken. Ik vind dat vervelend, maar mijn honden ook."

Jongert beaamt dat: "Gisteravond hadden we ook nog vuurwerk dat werd afgestoken, want dat klinkt zo leuk hè, aan de andere kant van de flat."

Tekst loopt door onder de foto