Hoorn snakt weer naar Koningsdagfeest: "Plein zal bomvol staan"

Vorig jaar was het café van Jort Poeze dicht en zat hij nog in zijn voor de deur van zijn café een biertje te drinken. "Door corona mochten we toen de dag ná Koningsdag weer open."

Maar nu gaan sinds begin van de week al alle handen uit de mouwen om alles op tijd klaar te krijgen: de leveringen bier en wijn komen aan, het terras maakt plaats voor de dansvloer en de het evenementenbekers komen van zolder. "Iedereen heeft er heel veel zin in", zegt Jort.

'Gezonde spanning'

Gezamenlijk heeft de horeca een evenementencoördinator aangesteld om het oranjefestijn te organiseren. Na twee jaar stilte, heerst er bij José Linders van Stichting Roode Steen dan ook een gezonde spanning. "Ik heb er nog geen slapeloze nachten van gehad", zegt ze lachend. "Maar het komt altijd aan op het laatste moment met dingen die nog moeten gebeuren."

Pas in februari – na het wegvallen van de coronamaatregelen – kon de organisatie van start. Later dan normaal. José: "Het is anders. Veel contactpersonen zijn weg of bedrijven bestaan niet meer, waardoor je op zoek moet naar andere leveranciers. Maar alles is goedgekomen."

Opbouwen

Maandagochtend werden de eerste spullen geleverd, waarna dinsdagochtend de podia konden worden opgebouwd. "De hekken neerzetten, beveiliging regelen, het muntensysteem en de EHBO-posten moesten worden opgetuigd", somt Linders op.

Bij café De Klinker gingen ze ook afgelopen nacht door tot in de late uurtjes. En dat zal vandaag niet anders zijn. "Als ik klaar ben met werken, dan ga ik zelf ook nog achter het DJ-setje staan en hebben we de afterparty tot een uurtje of twee", blikt Jort vooruit.