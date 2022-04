Dit is waarom de kleedjes deze Koningsdag extra vol liggen

Volgens retaildeskundige Fred Rutgers konden mensen de opgeruimde spullen namelijk niet kwijt. "Ik hoor regelmatig om mij heen dat mensen zeggen: 'Ik heb zoveel spullen, ik denk dat ik er tijdens Koningsdag maar een extra kleedje bij ga leggen."'

Massaal opruimen

We hebben de afgelopen jaren flink opgeruimd. Ons leven stond in coronatijd vrijwel volledig stil. We konden geen kant op, dus we begonnen massaal met opruimen. Dat constateerden ze onder meer bij de scheidingsstations van de GAB in Gooi en Vechtstreek en het Milieuplein in Haarlem. Ook bij de afvalbrengstations van afvalverwerkingsbedrijf HVC was sprake van een enorme toestroom aan mensen.

Dat is niet verwonderlijk, verklaarde gedragswetenschapper Inge Merkelbach eerder aan EenVandaag. "We hebben geen controle over de crisis, dus zoeken we naar andere manieren om grip te krijgen op het leven. Bijvoorbeeld door het huis grondig op te ruimen. Dat geeft ook nog eens voldoening."