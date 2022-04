Huizer buren worden gek van antenne, radiozendamateur moet gevaarte weghalen

De man plaatste de antenne een klein half jaar geleden op het dak van het appartementencomplex. Vlak daarvoor stapte hij netjes naar de gemeente om er een vergunning voor aan te vragen. Volgens de gemeente was dat niet nodig, omdat de antenne onder de vijf meter hoog was en er daarom geen vergunning nodig was.

Klachten van de buurt

Toen de antenne eenmaal op het dak stond, kwamen er klachten van buren. De buren vonden de antenne niet alleen de aanblik van hun huis verpesten, maar vonden de grote installatie ook gevaarlijk. Daar kwam ook nog eens bij dat de radiohobby volgens een van de andere buren het televisiesignaal verstoorde: als de man bezig was, klonk er soms een luide stem dwars door de televisie heen.

De buren stapten naar de gemeente om te handhaven en de man te dwingen de antenne weg te halen. De gemeente besloot daarop extra onderzoek te doen en ontdekte dat het de man ten onrechte had gezegd dat de antenne zonder vergunning geplaatst mocht worden. De man had toch een vergunning nodig en de gemeente was niet van plan om die te verlenen. Met een dwangsom werd de man door de gemeente gedwongen de antenne weg te halen.

Huizer radioamateur naar de rechter

De radiohobbyist was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De man betoogde dat met de beslissing van de gemeente zijn vrijheid van meningsuiting werd geschonden. De rechter was het daar - net als de gemeente - niet mee eens: met het weghalen van de antenne wordt het de Huizer niet onmogelijk gemaakt zijn radiohobby uit te oefenen, want hij kan gebruik maken van andere antennes op het dak of een kleinere antenne plaatsen.

Ook heeft de rechter nog eens gekeken naar het gedoe over het wel of niet aanvragen van een vergunning. Ook de rechter oordeelt dat de man dat wel degelijk moet doen. Vanwege de strenge regels van de gemeente ligt het niet voor de hand dat de man een vergunning krijgt als hij deze aanvraagt. De rechter noemt het dan ook terecht dat de gemeente handhaaft en de man dwingt de antenne weg te halen.