Goeddoener Henny geeft tulpen in ontmoetingscentrum voor mensen met haperend brein

De verbazing in het ontmoetingscentrum Hofstoom in Haarlem was groot toen Henny van der Veldt met twee bossen tulpen naar binnen stapte. Ze is het centrum voor ouderen met een haperend brein dankbaar vanwege de goede zorg voor haar man. "Hij komt altijd met ontzettend leuke verhalen thuis."

Zo'n twaalf ouderen met 'haperende breinen' komen dagelijks samen in het ontmoetingscentrum. Ze doen er spelletjes, bewegingsoefeningen en alles is zoveel mogelijk gericht op de toekomst. "We hebben niet vaak meegemaakt dat we een bloemetje hebben gekregen", vertelt Sabine van Haastrecht van Hofstroom. "Soms als we afscheid van mensen nemen, als ze bijvoorbeeld doorstromen, dan krijgen we wel wat. Maar zoals nu met Henny, dat is nieuw."

Piet van der Veldt, de man van Henny, is een vaste gast in het ontmoetingscentrum. "Het is hier altijd feest en we hebben veel plezier", zegt hij. "Vooral de mensen maken het een bijzondere plek. Je maakt met de mensen hier veel gekke dingen mee." En inderdaad, naast meneer van der Veldt zit mevrouw Groot. Ook zij is blij met het bloemetje, maar laat onder een vrolijke lach weten toch eigenlijk te wachten op de vlaai die ook gaat komen. Mooie plek Van Haastrecht is heel blij verrast met de bloemen van Henny en gaat ze een mooie plek geven. "Het is natuurlijk altijd mooi als mensen tevreden zijn met de zorg. We horen wel vaker dat mensen blij met ons zijn, maar dit is wel echt een extra beloning voor wat we doen."