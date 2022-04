Slooppand blijft overeind: Oekraïners in verouderde 'gele' flat in Heemskerk

De 'gele' flat aan de Debora Bakelaan in Heemskerk kleurt in het komende half jaar geel-blauw. Het gebouw zou eind dit jaar gesloopt worden, maar dat gebeurt zeker tot mei 2024 nog niet, zodat Oekraïense vluchtelingen er tot die tijd kunnen wonen. Er komen tot november 29 appartementen voor hen vrij in het verouderde flatgebouw.

De gemeente laat in het persbericht weten dat de woningen 'worden opgeknapt en ingericht' voordat de Oekraïners er intrekken.

Een win-winsituatie, vindt de gemeente Heemskerk. Omdat de gele flat eigenlijk eind dit jaar gesloopt zou worden, konden lokale woningzoekenden zich toch al niet meer inschrijven voor de appartementen. Een woordvoerder: "Voor de opvang van de Oekraïners worden dus geen woningen uit de reguliere woningvoorraad gehaald."

Drie nieuwe woontorens

Tot 2018 stonden er vier verouderde flatgebouwen aan de Debora Bakelaan. Die zijn en worden vervangen door drie nieuwe woontorens. In november moeten die, gezamenlijk 'De Slotvrouwe' genaamd, allemaal klaar zijn. Van de eerste toren 'worden inmiddels de eerste sleutels uitgedeeld', zegt een woordvoerder van Woonopmaat.

De 'gele' flat staat als enige van de oude gebouwen nog overeind. De 'rode', 'blauwe' en 'groene' flats zijn al met de grond gelijk gemaakt. In de gele flat zullen nu dus tijdelijk Oekraïners opgevangen worden, als meer en meer van de huidige bewoners verkassen van het oude gebouw naar één van de nieuwe woontorens.

De grond onder de gele flat zou na de sloop heringericht worden tot een stuk 'met groen en water', maar ook dat plan wordt nu logischerwijs uitgesteld. Volgens het persbericht van de gemeente is de beslissing "eerder deze maand besproken met de klankbordgroep van omwonenden."

Zoveel mogelijk in woningen, niet in een sporthal

Hoewel ook in Heemskerk de reguliere woningnood voelbaar is, wil de gemeente graag haar steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne door honderdvijftig mensen op te vangen. "Dat willen we zoveel mogelijk doen in woningen, en niet in noodlocaties zoals een sporthal", aldus de woordvoerder.

Begin april konden 43 vluchtelingen al intrekken in veertien appartementen aan de Bilderdijkstraat. Ook hebben 17 Oekraïeners onderdak gevonden bij een Heemskerks gastgezin.