Tientallen Westfriese vrachtwagens denderen met teksten van De Dijk over de wegen

Vrachtwagenchauffeur Willem Breedijk uit Sijbekarspel is al jaren groot fan van de Nederpopband De Dijk. In de jaren 90 liet hij op al zijn 40 vrachtauto's van zijn bedrijf een zin uit een nummer van De Dijk zetten. 'Mag het licht uit', 'Voor de schitter als je lacht', 'Verder kijken dan je ziet.' Er rijden nog steeds tientallen vrachtwagens met een De Dijk tekst rond.

"Ik vind de sound van de grote band mooi en de teksten van Huub van der Lubbe geweldig", vertelt vrachtwagenchauffeur Willem Breedijk. In 2008 ging het bedrijf van Willem failliet. Gelukkig zet vriend Marcel Vlaar, die het bedrijf overnam, de traditie voort.

Willem Breedijk weet nog goed wanneer hij de Dijk voor het eerst zag optreden. "Dat was in zaal de Vriendschap in Wadway", vertelt Willem. "Ik was direct verkocht. De sound van die band met die blazers vond ik geweldig. En natuurlijk de teksten van Huub." Daarna zou Willem De Dijk nog heel vaak zien. Eerst in cafe's en zaaltjes in Westfriesland, later in Paradiso en tegenwoordig in de Ziggodome. "Als ze hier in West-Friesland optraden dan kon je na afloop ook gewoon een biertje met ze drinken. Gewone kerels hoor."

Voor de schitter als je lacht

Foto's van concerten of ontmoetingen met bandleden van De Dijk heeft Willem niet. Zo'n fan is ie niet. Willem uitte zijn bewondering voor zijn lievelingsband door zinnen uit nummers van De Dijk op de voorkant van zijn vrachtwagens te zetten. Vanaf de jaren 90 verschenen er teksten als: 'Voor de kik van het moment' en 'Voor de schitter als je lacht' op de vrachtauto's "Het leuke was dat de chauffeurs altijd opmerkingen kregen en een praatje hadden als ze door het land reden."