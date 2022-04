Na twee jaar mag het weer: vier hier je Koningsnacht in regio Alkmaar

Zuipen in de zon of schuilen voor de regen op Koningsdag?

Zuipen in de zon of schuilen voor de regen op Koningsdag?

Ook op de Paardenmarkt wordt gefeest. Fans van house, deep-house en techno kunnen hun hart ophalen op het overdekte plein. De line-up. bestaat onder meer uit Dimitri, 3Gram Allstars en de winnaar van de DJ Contest. Het feest wordt van 23.30 tot 05.00 uur voortgezet in Victorie.

Op de Platte Stenenbrug vindt het Koningsfeest Op de Brug plaats. Hier voorzien dj René Verkerk en de band Trots in het nodige feestgedruis. Tot slot kunnen oranjeliefhebbers terecht op het Waagplein voor het Q-Music Foute Uur en optredens van verschillende dj's, onder wie Hugo Joss.

Ook onder meer Eetcafé Pluim en HAL 25 staan in het teken van Koningsnacht.

Dijk en Waard

Op het Raadhuisplein in Heerhugowaard wordt koningsnacht ook groots gevierd. In de feesttent wordt opgetreden door de formatie The Rich and Famous, met als voor- en naprogramma Dj Ray. Het feest duurt van 19.00 tot 00.30 uur.

Castricum

The Nex is tussen 22.00 en 03.00 uur open voor oranjegezind publiek. "De dikste dj's draaien de grootste hits en urban beats", aldus de organisator, "met hier en daar een lekkere guilty pleasure of meezinger."

Ook in Café 't Voorom in Akersloot kan worden gedanst. Daar draait DJ Baba vanaf 21.00 uur een mix van hardcore, rave en house.