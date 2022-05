Freddy wil mensen helpen die dat goed kunnen gebruiken en organiseert toertocht

Freddy Hoogland (69) is een échte autoliefhebber en wil deze zomer een toertocht organiseren met bijzondere oldtimers en speciale auto's voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. De pensionaris verhuisde onlangs vanwege de liefde naar Enkhuizen en verbaast zich erover dat iets soortgelijks nog niet bestaat in de West-Friese Haringstad.

De initiatiefnemer had vanaf kleins af aan al een grote passie voor auto's. De kersverse Enkhuizer is in het bezit van een exclusieve Morgan Plus 8, een Ferrari en een schappelijke BMW. Hoogland rijdt graag in zijn auto's, maar voordat hij verhuisde naar Enkhuizen, organiseerde de pensionaris al toertochten in Assen. "Tien jaar lang hielp ik mee met de organisatie van Rally Zonder Poespas", vertelt Hoogland in zijn garage. "Daar rijden wel meer dan 130 klassieke of speciale wagens richting het TT-circuit in Assen en krijgen mensen met een beperking een bijzonder uitje getrakteerd. Dat was altijd bijzonder mooi om te doen!" Toen de autoliefhebber de knoop doorhakte en verhuisde naar Enkhuizen, zocht hij gelijk naar alternatieven in de buurt. Maar tot zijn verbazing waren er geen soortgelijke evenementen.

Quote "Ik wil graag mijn passie voor auto's met anderen delen en daarom ben ik gaan kijken of er ook animo voor is in Enkhuizen" Freddy hoogland, initiatiefnemer

"Ik wil graag mijn passie voor auto's met anderen delen en daarom ben ik gaan kijken of er ook animo voor is in Enkhuizen", vervolgt Hoogland. De autoliefhebber probeerde al eerder in Enkhuizen de toertocht op te zetten, maar dat was vanwege corona niet mogelijk. Inmiddels is er al veel veranderd voor de Enkhuizer. "Ik ben begin deze maand getrouwd met mijn vrouw. Gelukkig ziet het ernaar uit dat we nu eindelijk wel de toertocht kunnen organiseren." De verwachting is dat het evenement Rally Zonder Gedoe rond augustus gaat plaatsvinden. Wel is de initiatiefnemer nog op zoek naar bijzondere auto's, want inmiddels zijn er meer dan genoeg cliënten van zorgboerderijen en andere gegadigden die in een ritje in een bijzondere auto willen maken. Opstarten Toen Hoogland het plan voor de toertocht had uitgezet, vond hij het mooi om te zien hoe bereidwillig de Enkhuizers waren. "Zo wil een motorclub die dag het verkeer regelen en is er een loop-orkest die wel voor een beetje muziek wil zorgen, dus ik geloof er in dat we het voor elkaar gaan krijgen."