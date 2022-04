Pettens 'protestplantsoen' moet op de schop: 'Ik keten me desnoods vast aan de wilgen'

"Peperdure dennen staan af te sterven, het plein verloedert en wij mogen geen boompjes planten?", zo klinkt het. Een beetje boos zijn de omwonenden van Plein 1945 in Petten wel. Ze zien het groen rond hun gerenoveerde dorpsplein verloederen. Om dat tegen te gaan hebben omwonenden zelf wat helmgras en wilgenboompjes geplant, maar dat wil de gemeente Schagen niet. Pettemer Piet de Groot: "Als de gemeente het niet kan doen, doen wij het zelf wel. Ik keten me desnoods vast aan de wilgen."

Voor de deur van Piet de Groot staat inmiddels een rij wilgen en wat nieuw helmgras om het zicht op de rij afvalcontainers en het parkeerterrein wat te camoufleren. "Het gras wat er stond is helemaal plat getrapt. Er ontstonden 'olifantenpaadjes', maar voor paaltjes had de gemeente geen geld, zeiden ze."

"Het is nu vijf jaar geleden dat het plein in het centrum is vernieuwd. Ontzettend veel geld is erin gaan zitten en het is mooi bedacht, maar het werkt niet," vertelt Piet de Groot van Plein 1945 in Petten. Hij laat rond het plein de afstervende dennen zien en andere boompjes zien met dorre takken. "Hier het helmgras. Er wordt bijna niets aan gedaan. Het ziet er niet uit en dit is dan de entree van het dorp."

Om toch wat aan het groen te doen heeft De Groot vorig jaar samen met zijn buurman Hans Vos (hovenier van beroep) het plantsoen naar eigen zeggen opgeknapt. De wilgen lopen inmiddels uit en het helmgras staat nog steeds. De Groot: "Het is min of meer uit protest. Iedereen die het ziet is blij dat er weer wat groens staat, maar vorige week kregen we ineens van een ambtenaar te horen dat het groen niet past in het beeld van het plein."

De gemeente Schagen geeft toe dat de staat en het onderhoud van de plantsoenen beter kan, maar er is geen overleg geweest over de beplanting die "zeer lastig duurzaam in stand te houden is in het openbaar gebied, "aldus een woordvoerder van de gemeente. "De beschadigde delen gaan we in het najaar renoveren. Bewoners kunnen een stuk groen adopteren als ze dat willen."

Knotten

"Dit is wel de makkelijkste manier om van het onderhoud af te komen," moppert hovenier Hans Vos, die ook aan het plein woont. Hij heeft zelf de wilgentakken neergezet en kijkt op van de reactie van de gemeente. "We hebben contact gehad met de gemeente, maar de gemeente overlegt ook niet met ons over het groen. De beplanting is zo slecht aangelegd. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid niet. Hier moesten we als burger gewoon wat mee."

De Groot en Vos willen opnieuw in overleg met de gemeente Schagen over hun 'protestplantsoen'. Vos: "Ik zie met pijn in het hart het plein verloederen. Het is één grote plak grijs. We zijn wat vrijpostig geweest om zelf wat te doen." De Groot vult aan: "Met plezier gaan we zelf knotten en schoffelen, al zijn mijn 'groene vingers' hartstikke zwart. Als de gemeente nieuwe bomen willen neerzetten, prima, maar laat ze er dan ook goed voor zorgen."