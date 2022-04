Zuipen in de zon of schuilen voor de regen op Koningsdag?

Struinen op rommelmarkten, biertjes drinken met vrienden in een park of schouder aan schouder op een groot plein: nadat het twee jaar lang verboden was Koningsdag te vieren, lokt de traditie Noord-Hollanders dit jaar weer massaal naar buiten. Hebben de Weergoden onze gebeden verhoord en kunnen we rekenen op een zonnetje of laten ze ons in de kou staan?

Na flink wat zonovergoten dagen beginnen we de week met regen en koudere temperaturen. Vieren we Koningsdag in de zon of proosten we in regenjassen onder paraplu's? Hoewel de zon hier en daar kan doorbreken, voorspelt weerman Jan Visser een frisse en bewolkte dag. "Trek in ieder geval een warme jas aan."

We beginnen met het weer voor Koningsnacht. In de nacht van 26 op 27 april wordt het zo'n negen tot maximaal tien graden. Het lijkt dan droog te blijven. In de nacht kan het afkoelen naar vier graden. "Qua temperatuur valt het mee, het is niet opmerkelijk koud, maar kleed je warm genoeg aan", adviseert Visser.

Lokaal buitje

Met Koningsdag verwacht de weerman dat de temperatuur in de ochtend weer zal oplopen en in de middag uitkomt op ongeveer 13 graden. Er waait een matige wind uit het Noorden en er valt mogelijk een enkele regenbui. "Het lijkt droog te blijven op Koningsnacht en -dag, maar een lokaal buitje valt niet geheel uit te sluiten. Neem voor de zekerheid een paraplu mee."

Goed smeren

Stapelwolken en zon zullen elkaar op Koningsdag afwisselen. "Door de wolkenvelden kan het met de zon een beetje tegenvallen en kan het fris zijn op het terras. De temperatuur kan hoger uitvallen als de stapelwolken uiteindelijk meevallen en er weinig wind staat."

Ondanks verwachte bewolking kan de zon fel zijn. "De maximale zonkracht heeft namelijk niets te maken met de temperatuur, maar met de hoeveelheid Uv-straling van het zonlicht." Met zonkracht 4 luidt het advies daarom: smeer jezelf die dag extra goed in.