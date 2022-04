De Peiling: ik doe aan vrijwilligerswerk

Dorpsraden, scholen, sportverenigingen en buurthuizen staan te springen om gemotiveerde vrijwilligers. Zo ook de dorpsraad in Badhoevedorp, waar vijf nieuwe bestuursleden nodig zijn. Als er voor 1 oktober geen nieuwe aanmeldingen zijn, zal de dorpsraad haar negenstige verjaardag op die dag niet kunnen vieren.

Vrijwilligers

Ook in Amsterdam daalt het aantal vrijwilligers. Bij De Regenboog Groep zien ze het aantal aanmeldingen teruglopen. ''Wij krijgen iedere maand vijftien nieuwe vrijwilligers, maar tegelijkertijd ook 200 mensen die iemand nodig hebben. Door het tekort moeten mensen soms wel een half jaar wachten op ondersteuning,"aldus woordvoerder Jola Gosen. Daarom start De Regenboog Groep de campagne 'Aardige Amsterdammers' waarin mensen worden opgeroepen zich aan te melden als maatje.

Wat vind jij?

Voorlezen in het bejaardentehuis, hondenhokken schoonmaken in het asiel, bardienst in de plaatselijke voetbalkantine of misschien wel boodschappen doen voor iemand die hulpbehoevend is. Kortom, doe jij aan vrijwilligerswerk? Of zou je je graag vrijwillig inzetten maar heb je geen tijd? En hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor onze samenleving?