Enige nog gevangen verdachte in zaak Poolse supermarkten 'wil pas later praten'

Serginio S. (27) wil nog niet praten over de 'coördinerende rol' bij de ontploffingen bij Poolse supermarkten waar hij van verdacht wordt. Later wil hij wel "open zijn", zei hij vandaag in de rechtszaal bij een inleidende zitting. Opmerkelijk, want zijn advocaat vroeg de rechters om S. voorlopig vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling in januari.

Met een ontlastende verklaring zou S. zichzelf dus eventueel zo'n acht maanden cel kunnen besparen. Hij zit al ongeveer een jaar in voorarrest vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij ontploffingen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther in december 2020. De ravage was toen enorm.

S. zou andere verdachten rond de ontploffingen hebben aangestuurd. Hij stuurde bijvoorbeeld een andere verdachte, Antonio N. in de zaak een bericht via Snapchat met de instructie te 'driven en wachten'. Snapchatberichten zijn slechts een paar seconden zichtbaar.

Ook S. zelf kreeg vandaag het woord. "Later wil ik meer zeggen en open zijn, maar niet hier en nu."

Voorlopige vrijlating

Hoeveel meer S. later zal zeggen, zal moeten blijken. Ook Youssef K. en Amir S., beiden laatst schuldig bevonden aan het leggen van een niet afgegaan explosief bij de Poolse supermarkt in Beverwijk, zouden op de inhoudelijke zitting meer willen zeggen over de organisatie achter de bomleggingen. Toen puntje bij paaltje kwam, wilden zij echter niets kwijt over de opdrachtgevers.

S.' advocaat Claartje van Keulen vroeg vandaag om de voorlopige vrijlating van S.. Hij is namelijk de enige van zes verdachten die nog niet voorlopig op vrije voeten is gesteld. "Als zelfs een verdachte die drie aanslagen heeft bekend zijn zaak in vrijheid af mag wachten, dan zie ik niet in waarom mijn cliënt zou moeten blijven zitten."

Geen gelijke monniken

De officier van justitie ziet daar wel reden toe: "Hier is geen sprake van gelijke monniken met gelijke kappen. De rol van S. was echt anders dan die van de andere verdachten, hij was bijvoorbeeld geen chauffeur. Hij zou een organiserende rol hebben gehad."

Hij zou daarmee volgens de officier dus een tree hoger op de criminele ladder staan en niet vrij moeten komen. "Hij zit straks, als de inhoudelijke behandeling van de zaak begint, tussen de anderhalf en twee jaar in voorarrest. Dat is wel lang, maar niet onredelijk lang, voor waar hij van verdacht wordt." Vandaag of morgen nemen de rechters een beslissing.

Zelf vinger in de pap bij explosies

Onlangs werd duidelijk dat één van de theorieën in het dossier van de zaak luidt dat eigenaren van de Poolse supermarkten zelf een vinger in de pap zouden kunnen hebben bij de organisatie van de explosies.

De inhoudelijke behandeling van S.' zaak volgt in januari, zegt zijn advocaat Van Keulen. Eerder leek het dat de zes verdachten in één zaak in februari of maart 2023 berecht zouden worden, maar volgens Van Keulen 'worden de zaken misschien nog uit elkaar getrokken'.