Dit is er tijdens Koningsnacht- en dag allemaal te doen in Amstelland

Haal de rommel die je de afgelopen twee jaar hebt verzameld maar weer van zolder, want Koningsdag is terug van weggeweest. Vrijmarkt, foute hits en bakken oranje prullaria: je gaat het allemaal meemaken. NH Nieuws zet de evenementen en activiteiten in de regio voor je op een rij.

Dat we dit jaan geen 'woningsdag' of 'balkoningsdag' vieren, betekent niet dat alles weer helemaal bij het oude is. 'De grootste reünie van Amstelveen', het koningsdagfeest bij restaurant/hotel Abina, vindt bijvoorbeeld in afgeslankte vorm plaats, omdat de voorbereidingstijd te kort was.

View this post on Instagram

Amstelveen

"Normaal starten de voorbereidingen voor het oranjefeest al in december, maar toen zag het er voor de hele horeca nog somber uit door de corona-lockdown", aldus de organisatie van het festijn. Tel daar een tekort aan personeel en beveiligers bij op en je komt tot de conclusie dat het blik aan volkszangers dit jaar gesloten blijft. Dat betekent ook geen straatbreed podium.

Maar jong en oud hoeven zich zeker niet te vervelen, want de Amsterdamseweg is ook deze Koningsdag weer the place to be in Amstelveen. Abina verzorgt tijdens Koningsdag- én nacht muziek en er zijn kraampjes met eten en drinken. En je vindt hier ook de grootste vrijmarkt van Amstelveen. Die loopt tot aan de rotonde op de Graaf Aelbrechtlaan.

Wil je naar een iets kleinere vrijmarkt in Amstelveen? Dan is er genoeg keuze. In het Oude Dorp (Stationsstraat, Dorpsstraat en Dorpsplein) is genoeg te beleven en wordt ook volop muziek gedraaid. Daarnaast kun je terecht bij De Meent in Middenhoven, het Westwijkplein, het Catharina van Clevepark, het Stadsplein en bij de kindermarkt in het Urbanuspark, Bovenkerk. Op het Stadsplein kun je tijdens Koningsnacht ook kijken naar een lasershow onder begeleiding van een dj.

De koninklijke familie doet dit jaar Maastricht aan, maar in Amstelveen kun je de hele dag een glimp opvangen van burgemeester Tjapko Poppens, die in een versierde oranjebus overal zijn gezicht laat zien.

Ook de Amstelveense ouderen worden niet overgeslagen. Stichting Amstelveen Oranje gaat de verschillende verzorgingshuizen langs met 3000 oranjetompoucen en bij ieder huis kunnen de bewoners genieten van een optreden.