Alle remmen weer los tijdens Koningsdag? 'Geen extra maatregelen tegen mensenmassa's'

Na twee jaar verplicht thuiszitten op Koningsdag, verwachten gemeenten dat het vandaag drukker wordt dan in de jaren voor alle corona-ellende. Houden zorgmedewerkers hun hart vast en bereiden ziekenhuizen zich voor op meer opnames? Nemen grote steden extra maatregelen om mensenmassa's en daarmee een mogelijk nieuwe uitbraak te voorkomen? Of is de angst voor het ooit zo gevreesde virus compleet verdwenen en heeft heel Noord-Holland zin in een feestje?

Haarlem105/Daan van Boerdonk

De meeste steden willen er vandaag vooral een gezellige dag van maken en nemen weinig tot geen extra maatregelen om drukte te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Wel laten een aantal weten het verkeer te zullen reguleren en de drukte te gaan monitoren. Haarlem Zo heeft de gemeente Haarlem een verkeersplan gemaakt en zet daarvoor verkeersregelaars in. "De grootste uitdaging is altijd het goed scheiden van lopend en rijdend verkeer, zodat er geen ongevallen gebeuren of stremmingen ontstaan", reageert een woordvoerder van de gemeente Haarlem. Handhaving monitort daar bovendien vanaf 's ochtends vroeg de drukte in het centrum van Haarlem. "Omdat het de eerste keer is dat er weer Koningsdag gevierd kan worden in de stad, is de verwachting dat het dit jaar drukker wordt dan tijdens vorige edities. Mochten er aanwijzingen zijn dat het te druk gaat worden dat kunnen we bezoekers omleiden naar andere delen naar de stad of met behulp van tekstkarren aangeven dat de een plek te druk is." Zorgen om een mogelijk nieuwe uitbraak lijken er niet te heersen. "We verwachten – gelet op de huidige stand van zaken in de coronapandemie – geen uitbraak op Koningsdag in Haarlem."

Amsterdam Om drankoverlast tegen te gaan, mogen bezoekers in Amsterdam niet meer dan één flesje alcohol bij zich hebben. De politie gaat daar ook streng controleren op varen onder invloed of ander gevaarlijk vaargedrag. "Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de illegale verkoop van alcohol en de naleving van de verkoopbeperkingen", laat de gemeente weten. Om de binnenstad te ontlasten, zijn daar enkel kleinschalige evenementen toegestaan. Alle festiviteiten in het centrum zijn openbaar en vrij toegankelijk. "Voor een goede doorstroming van bezoekers worden evenementen gespreid in locatie en tijd. Daarnaast nemen we maatregelen om de uitstroom van bezoekers via het openbaar vervoer in goede banen te leiden." Alkmaar In de gemeente Alkmaar wordt extra handhaving ingezet bij de vrijmarkt en andere festiviteiten vandaag, maar daar hoeven feestvierders weinig van te vrezen, laat een woordvoerder weten. "Alle coronamaatregelen zijn inmiddels niet meer van toepassing, inclusief de anderhalvemetermaatregel. Er zullen in deze zin geen extra maatregelen getroffen worden om mensenmassa’s te voorkomen." Hilversum Ook in Hilversum gelden er vandaag geen extra maatregelen. Wel is er meer handhaving ingezet. "Er is meer handhaving op de been dan op Koningsdagen voor corona. Dit staat echter los van het virus. Dit jaar zetten we alleen meer mensen in dan voorgaande jaren, vanwege de verwachte drukte. Vanuit de overheid gelden er geen maatregelen meer. Het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf hoe hiermee om te gaan." Zaandam In Zaandam wordt ook weer als vanouds feestgevierd. De inzet van handhaving is daar hetzelfde als in de jaren voor de coronacrisis, vertelt een woordvoerder. "Er zijn op dit moment geen landelijke coronamaatregelen van toepassing op evenementen en horeca. Dat betekent dat evenementen kunnen doorgaan en horeca open mag zonder aanvullende voorwaarden. Uiteraard blijft het wel van belang de basisadviezen te volgen."

Ziekenhuizen Nu alle coronamaatregelen van tafel zijn, lijkt ook de angst voor het ooit zo gevreesde virus te zijn verdwenen. Volgens een woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuis, met locaties in Alkmaar en Den Helder is het - ondanks de verwachte drukte - lastig te voorspellen of een viering zonder maatregelen leidt tot nieuwe uitbraken. "Dat hangt af van verschillende factoren. Op dit moment gelden er geen beperkingen meer in de 'buitenwereld' en zijn de coronacijfers al enige tijd redelijk stabiel. We schommelen tussen de 20 à 25 patiënten. We zijn flexibel in de opvang van het aantal coronapatiënten en zullen het dan toch per dag moeten bekijken, zoals we dat nu ook doen." Verzorgingshuizen Met gepaste voorzichtigheid trekken ook verzorgingshuizen vandaag alles uit de kast om bewoners van het Oranjespektakel te laten meegenieten, vertelt een woordvoerder van Vivium Zorggroep, met verschillende zorglocaties in de provincie. "Net als in de rest van het land zijn ook bij Vivium de coronamaatregelen afgeschaald. Graag laten we bewoners en cliënten genieten van het Oranjefeest. Op al onze locaties wordt er dan ook aandacht aan besteed." Zo werd er bijvoorbeeld gistermiddag op locatie Torenhof in Blaricum een Koningsdagactiviteit georganiseerd, met spelletjes, muziek en iets lekkers. "Op Koningsdag zelf gaat de televisie aan om samen naar Koningsdag in Maastricht te kijken." Ook op locatie Torendael in Amsterdam worden er volgens de woordvoerder in kleine groepjes gezellige activiteiten georganiseerd. Bewoners van De Bolder in Huizen vieren Koningsdag op de woning bij de televisie, met koffie en gebak en oud-Hollandse spelletjes. Bij de Dennen in Laren worden Koningsspelen georganiseerd. "Uiteraard blijven we wel voorzichtig, omdat we de zorg hebben voor kwetsbare mensen. Maar Koningsdag laten we dus zeker niet ongemerkt voorbijgaan!"