Lintjesregen: deze 44 inwoners in West-Friesland werden vandaag onderscheiden

Traditiegetrouw, zoals het hoort te zijn. Na maanden van voorbereiding en geheimhouding regende het vandaag weer lintjes, zo ook in West-Friesland. Maar liefst 44 West-Friezen werden dit jaar door hun burgemeester en naasten in het zonnetje gezet. Waarom? Als blijk van waardering voor hun maatschappelijke bijdragen en werk.

Jos Konijn zet zich al sinds de jaren '80 actief in voor basisschool Bonifatius, tennisvereniging Hoog-Op en het Music Gala, georganiseerd door muziekvereniging Erato. Ook is hij voorzitter van 't Kerkhuys, een laatgotische kerk in Spanbroek.

Jan Verbruggen was pastor van meerdere rooms-katholieke parochies. In zijn werk wordt en werd hij altijd bijgestaan door zijn echtgenote Els. Want zelfs na het emeritaat van Jan, waar hij ondanks zijn ’pensioen’ zich bezighield met de Franciscaanse Beweging in Nederland en parochies in De Weere en Spanbroek, bleven ze samen zich inspannen. Ook deed hij de mantelzorg voor de inmiddels overleden pastoor Piet Hoogenboom, die vorig jaar overleed aan corona.

In Opmeer vielen de lintjes stuk voor stuk in Spanbroek, waar drie inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze werden thuis opgehaald met de koets. Want het lintje voor Jan en Els Verbruggen, en Jos Konijn werd niet zomaar opgespeld.

Maria van Ginkel (70) uit Ursem zet zich sinds 1997 in als voorzitter van de EHBO-vereniging in Ursem. Sinds 2013 is zij actief als consulent voor Het Oranje Kruis, waarbij zij de kwaliteit van de EHBO-examens bewaakt. Ook geeft de Ursemmer sinds 2000 op twee basisscholen praktijkles voor groepachters.

Trudy Komen uit Obdam (62) is al meer dan 18 jaar een gedreven vrijwilliger. Zij zette zich onder meer in als coördinator voor het Rode Kruis. Ook ging ze elk jaar als collectant de straat op voor ongeveer negen goede doelen, waaronder het Reumafonds, MS fonds, Jongeren voor Afrika en Prinses Beatrixfonds. Als vrijwilliger voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bracht de Obdammer asielzoekers taalbeheersing bij.

Burgemeester Bonsen had dan ook lovende woorden voor de drie vrijwilligers: "Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de samenhang in onze dorpen en zij verzetten ongelofelijk veel werk."

Ook Koggenland is niet gespaard gebleven. Drie inwoners ontvingen een lintje van burgemeester Monique Bonsen. Trudy Komen uit Obdam en Maria van Ginkel uit Ursem werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Cor Grooteman uit Avenhorn werd tot ridder 'geslagen'.

Derrick Stromp was 12 jaar lang raadslid in Enkhuizen. Ook was hij plaatsvervangend voorzitter in zijn laatste raadsperiode.

Chris Feller is al meer dan 16 jaar de spil in de Enkhuizer harddraverij. Hier beheert en onderhoudt hij het reclamemateriaal, zorgt hij voor voldoende sponsoren en verzorgt hij de complete catering voor die ene dag. Ook was Feller betrokken bij de organisatie van Koningsdag in Enkhuizen.

Geert Boogaard is erg betrokken binnen de kerkelijke gemeenschap. Zo was hij voorzitter van de kerkenraad en het college van Kerkvoogden. Ook was Boogaard veel te vinden op het terrein van voetbalvereniging Dindua. Er kan een hele waslijst worden opgesteld: hij zorgt ervoor dat de velden klip en klaar zijn voor de wedstrijden, houdt de kleedkamers schoon, zorgt voor onderhoud en reparaties van het clubgebouw.

Schuijt is al sinds 2000 actief binnen de Nationale Vereniging de Zonnebloem, een zorginstelling. In veertien jaar tijd heeft ze zo'n 25 vaarvakanties en uitstapjes georganiseerd, voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De Enkhuizer wordt omschreven als 'een duizendpoot waar elke afdeling van droomt'.

De Westerkerk in Enkhuizen vormde het decor voor de uitreiking van de Lintjesregen. Mevrouw Schuijt-van Duijn, en de heren Geert Boogaard, Chris Feller en Derrick Stomp werden vanochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De vijf kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Eduard van Zuijlen. Maar waarom?

Loek Kroon is vrijwilliger bij SKIK, een educatieve kinderboerderij in Hoogkarspel. Hij was dagelijks aanwezig bij de aanleg van de kinderboerderij en zette meerdere dierenhokken en speeltoestellen in elkaar. Hij breidde ook de kantine uit en draagt zorg voor het onderhoud, het schilderen en repareren van de hokken, hekwerken en speeltoestellen.

Annemarie Sjerps-Feller uit Oosterleek wordt gezien als 'een verbindster' in het dorp. Ze geeft aandacht, hulp en ondersteuning aan dorpsgenoten die ziek, eenzaam en bejaard zijn. Mede door haar zorg konden enkele alleenstaande ouderen tot het einde van hun leven in hun huis blijven wonen. Ook zet zij zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Voor haar verdiensten is de Oosterleeker in 2020 zelfs nog uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

In Drechterland werden acht inwoners Koninklijk onderscheiden. Annemarie Sjerps-Feller, Abraham Sluis, Look Kroen, Bram Sluis, Koos Schipper, Marianne Hof-Botman, Wim Reus, en André en Ellen Krieckaert werden door burgemeester Michiel Pijl in het zonnetje gezet voor hun grote verdienste voor de gemeenschap. Hiervoor verdienden zij een koninklijk lintje, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stede Broec

In Stede Broec werden vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Karin Brinkkemper, Annie van der Gulik, Dirk Rood, Jos de Koning en Marry de Ridder werden door burgemeester Ronald Wortelboer in het zonnetje gezet voor hun grote verdienste voor de gemeenschap. Hiervoor verdienden zij een koninklijk lintje, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie van der Gulik was jarenlang actief als secretaris en bestuurslid voor de Sint Nicolaas Parochie in Lutjebroek, waar ze veertig jaar geleden begon als leidster in de kindernevendienst. Daarna bereidde ze als letrice de gezinsvieringen in de kerk voor en was ze lid van de Catechese en bloemschikgroep. "Met haar heldere, warme stem was dit een hele mooie aanwinst."

Jos de Koning heeft volleybalvereniging Simokos in Bovenkarspel weer op de kaart gezet. Zijn actieve rol van besturen, heeft bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging. Zo is hij bestuurslid, trainer en scheidsrechter.



Dorpsgenoot Karin Brinkkemper bekleedt al sinds de jaren '80 meerdere bestuursfuncties binnen Tafeltennisvereniging De Treffers. Maar daar komt nu een einde aan, de oud-voorzitter stopt. "Ze heeft vaak oog voor het lief en leed van een ander, waarbij ze zelf op de achtergrond blijft", vertelt een medebestuurslid.

Een dorp verderop is Dirk Rood uit Grootebroek een trainer in hart en nieren, door iedereen geliefd. Zelfs uitgegroeid tot boegbeeld van de gemeente. Zo komen er bijvoorbeeld elke woensdagavond zo'n 50 leden zijn training bijwonen, met aan het einde een applaus. Hij was onder meer trainer bij Streker Atletiek Vereniging, Streker Survival Vereniging en De Zouaven.

Marry de Ridder is twaalf jaar lang voorzitter geweest van De Zonnebloem in Grootebroek. "Marry was een graag geziene bezoekster bij de mensen en als bestuur merkten we al snel dat ze haar verantwoording serieus oppakte."