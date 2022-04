Droge Koningsdag na frisse Koningsnacht

Na twee jaar waarin weinig kon worden georganiseerd, kunnen we ons dit jaar weer opmaken voor ouderwets feestgedruis. De gemeente gaat uit van het drukste scenario met 900.000 feestvierende mensen in de stad. Maar hoe ziet het weer eruit?

Het hele zachte lenteweer van vorige week laten we deze week achter ons. De middagtemperatuur blijft de komende dagen steken op een graad of 15. De neerslag waar we vandaag mee te maken hebben, beperkt zich morgen tot een lokale bui. Wel ontstaan er dinsdag al snel stapelwolken.

Koningsnacht

Dinsdagavond, als het feestgedruis in de stad losbarst met Koningsnacht, koelt het flink af. Er waait een noordelijke wind en de nachtelijke temperatuur kan uitkomen op 2 tot 6 graden, meldt Weeronline. De vrijmarkten hebben woensdagochtend dus een frisse start.

Koningsdag begint dus kil, maar warmt daarna op tot een lentedag met een temperatuur van zo'n 16 graden. De temperatuur komt daarmee iets onder het langjarig gemiddelde uit van 14 tot 18 graden. Opnieuw krijgen we te maken met stapelwolken, maar is er tussendoor iets meer ruimte voor de zon. De kans op een bui is volgens de meteorologen zo klein, dat we uit mogen gaan van een droge dag.

Insmeren

Hoewel het niet heel warm wordt, is het wel raadzaam om je met Koningsdag in te smeren. In het hele land krijgen we te maken met zonkracht 4 tot 5, waardoor je snel kan verbranden.