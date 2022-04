Kinderopvang in het nauw door hoge huur: "Straks moeten ouders thuisblijven"

De vraag naar kinderopvang in de stad is veel groter dan het aanbod. Dat heeft verschillende redenen en een daarvan is de hoge huurprijs van de panden. Hierdoor kunnen verschillende kinderdagverblijven en naschoolse opvangorganisaties de huur niet betalen als hun huurcontract wordt verlengd en is uitbreiden al helemaal lastig. Dat moet anders, vinden verschillende aanbieders.

Amsterdam kent ruim vijfhonderd kinderdagverblijven en ongeveer driehonderd BSO's. Van al die locaties zit zo'n 15 procent in panden die eigendom zijn van de gemeente. De rest is in schoolgebouwen of particuliere panden gevestigd. Jeroen Hilbrink heeft met kinderopvang de Natuurfontein vier locaties in West, hij ziet de kosten steeds verder stijgen.

Mee met de markt

"Inmiddels is de prijs per vierkante meter 160 a 180 euro voor al mijn locaties. Wanneer je contract wordt verlengd krijg je met een nog hogere huurprijs te maken." En dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. "Onze opvang is uniek doordat we veel buiten zijn", zegt Hilbrink. "We willen dit kinderen in de rest van de stad ook graag bieden, maar uitbreiden kan op dit moment gewoon niet door de prijzen."

Gjalt Jellesma van belangenvereniging BOinK komt op voor ouders in de kinderopvang. "Ik denk dat er zeker een kans is dat kinderopvang binnen de ring zal verdwijnen. Zonder opvang kunnen ouders niet optimaal werken, dat is niet de bedoeling."