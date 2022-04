Heerhugowaardse zanger Robbert van der Steenhoven plotseling overleden

Robbert van der Steenhoven is zondag op 32-jarige leeftijd plotseling overleden, laat mediapartner Alkmaar Centraal weten. Van der Steenhoven was in Heerhugowaard en omstreken een bekende zanger.

Van der Steenhoven werd geboren in Alkmaarder en groeide op in Heerhugowaard. Samen met drie middelbare schoolvrienden deed hij in 2007 mee aan de Grote Prijs. Met hun band, genaamd 'Scrambled Eggs' behaalde ze de eerste prijs in de categorie popgroep. Hierna bleef hij bezig in de muziek.



Afgelopen weekend trad Van der Steenhoven nog op tijdens de 'Ik hou van Holland-party' in Broek op Langedijk. Robbert van der Steenhoven werd 32 jaar oud.